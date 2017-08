Teen Choice Awards Bruno Mars, der Visionär

Bruno Mars ist von Amerikas Teenagern als Visionär gewürdigt worden. Bei der Vergabe der Teen Choice Awards in Los Angeles wurde der 31-Jährige für seine Musik als weitsichtig und innovativ geehrt.

Die Auszeichnung der Jugendlichen nahm der R&B-Sänger auf Honolulu mit den Worten entgegen: "Dies bedeutet mir so viel. Ich wünschte, ich könnte bei euch sein."

Der fünffache Grammy-Gewinner trat am Wochenende auch als Großspender in Erscheinung. Den Opfern von bleiverseuchtem Trinkwasserin der Stadt Flint im US-Bundesstaat Michiganversprach er eine Million Dollar (knapp 850.000 Euro) von den Einnahmen seiner Tour.

Mars ist derzeit mit seiner "24K Magic"-Tour unterwegs. Er schaltete sich per Video in die vom TV-Sender Fox übertragene Teen-Choice-Gala ein.

Miley Cyrus, 18-fache Teen-Choice-Awards-Gewinnerin, sollte eigentlich die höchsten Weihen erhalten, den "Ultimate Choice Award". Aber die 24-Jährige sagte ihren Auftritt in letzter Minute ab. Via Instagram bat die Sängerin um Entschuldigung: Sie habe sich da wohl einen unrealistischen Terminplan erstellt.

Für die Teenager gab es trotzdem genug Idole zu bejubeln: Die Schauspieler der TV-Dramaserie "Riverdale" wurden gleich siebenmal ausgezeichnet. Fifth Harmony erhielt den Preis als beste Musikgruppe und für den besten Song. Die Rockband Maroon 5 wurde für ihre Leistung im vergangenen Jahrzehnt geehrt.