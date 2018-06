"Ist es wirklich wahr, dass ihr einer Brücke meinen Namen gegeben habt?", soll Terence Hill erste Reaktion gewesen sein, als er von der Nachricht erfuhr. Die Stadt Worms hatte bekannt gegeben, eine Brücke nach ihm zu benennen.

Zur Eröffnungsfeier komme er sehr gerne, teilte Hill mit. Diese soll am 24. August stattfinden, wenn der Schauspieler zeitgleich seinen neuen Film "Mein Name ist Somebody" in Worms vorstellt.

"Der Name hat sich eingebürgert"

Doch wie kam es zu der skurilen Umbenennung? Eigentlich trägt die bald prominente Brücke den Namen ihres Stifters Karl Kübel und ist seit fast zwei Jahren in Betrieb. Der Wormser Künstler Peter Englert hatte sie im Scherz auf den Namen "Terence-Hill-Brücke" getauft. Inzwischen habe sich der Name eingebürgert. Künftig soll die Brücke dann Karl-Kübel-Terence-Hill-Brücke heißen, sagte der Oberbürgermeister Michael Kissel der Wormser Zeitung.

Die Umbenennung der Brücke erinnert an ein ähnliches Ereignis: 2011 hatte die Kleinstadt Schwäbisch Gmünd bei Stuttgart Hills Filmpartner Bud Spencer ein ganzes Freibad gewidmet. Genau an diesem Ort war der Schauspieler, dessen echter Name Carlo Pedersoli ist, 1951 bei einem Länderwettkampf für die hundert Meter Freistil ins Wasser gegangen. "Ich liebe Schwäbisch Gmünd", hatte der damals 82-Jährige bei der Zeremonie gesagt. Und: "Fantastico" sei das alles. Vier Jahre später starb Pedersoli im Alter von 86 Jahren.