"Trousergate" Boris Johnson scherzt über Theresa Mays "Lederhosen"

Es sollte vermutlich ganz entspannt aussehen: Theresa May sitzt daheim auf ihrer Couch mit roten Bezügen, einen Arm aufgelehnt, die Beine locker übereinandergeschlagen, ein breites Lächeln im Gesicht. Ein hübsches Foto, veröffentlicht in der "Sunday Times". Und Anlass für folgende Schlagzeilen:

"Theresa Mays Leserhosen lösen politischen Aufruhr aus" (BBC)

"Mit 'Trousergate' kollidieren in Großbritannien Politik und Hosen" ("New York Times")

"Theresa Mays Lederhosen sorgen für größere Aufregung als der Brexit" ("Sydney Morning Herald")

In Großbritannien wird seit Tagen nicht über Geschmack gestritten, sondern über Geld. Denn die dunkelbraune, lederne Hose der britischen Designerin Amanda Wakeley, die May auf dem Foto trägt, kostet 995 Pfund, umgerechnet also 1185 Euro. Ein Zeichen, dass May den Bezug zum Volk verloren hat?

Das sieht zumindest Parteikollegin Nicky Morgan so: Mays Hosen seien bei den Tories "wahrgenommen und diskutiert worden", sagte sie der "Times": "Ich glaube, ich habe noch nie so viel für irgendwas ausgegeben - abgesehen von meinem Hochzeitskleid."

Morgan war im vergangenen Juli als Bildungsministerin entlassen worden, seitdem hat sie die Arbeit der neuen Regierung wiederholt kritisiert. Nach ihren Aussagen zu Mays Kleiderwahl geriet sie nun selbst in die Kritik. Die konservative Abgeordnete Nadine Dorries warf ihr via "Daily Mail" Sexismus vor - schließlich habe sie die teuren Anzüge von Mays Vorgänger David Cameron nie kritisiert. Und der "Guardian" berichtete, Morgan sei von einem Treffen mit May in der Downing Street ausgeladen worden, es hätte um die Brexit-Verhandlungen gehen sollen.

Getty Images Theresa May

Auftritt: Boris Johnson

Am Dienstag schaltete sich nun auch Außenminister Boris Johnson in die Diskussion ein. Bei einer Weihnachtsveranstaltung im Londoner Lancaster House hielt er eine Rede vor Botschaftern, Hochkommissaren und der Presse. Johnson lobte beispielsweise die Exportleistung seines Landes. "Wir haben es sogar geschafft, Nigel Farage nach Amerika zu exportieren." Der Nationalist und ehemalige Ukip-Chef hatte vor Kurzem den designierten US-Präsidenten Donald Trump in Manhattan getroffen.

Zum Schluss seiner Rede kam Johnson dann auch auf den Import zu sprechen und die engen Handelsbeziehungen zwischen der EU und Großbritannien. "Wir sind so kosmopolitisch, dass wir mehr Champagner trinken und mehr deutsche Autos kaufen als sonst jemand - und unsere wunderbare Premierministerin trägt Lederhosen."

Eine, die sich in jedem Fall über "Trousergate" freuen dürfte, ist Designerin Wakeley. Wie britische Medien berichten, ist das Hosenmodell fast ausverkauft.