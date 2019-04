Drei Wochen ist es her, dass folgende Nachricht für Aufsehen sorgte: Thomas und Thea Gottschalk haben sich getrennt, nach mehr als 40 Jahren Ehe. Viel wurde seitdem berichtet, nun hat sich auch der Moderator selbst dazu geäußert.

Keine Zielgruppe liege ihm mehr am Herzen als die Radiozuhörer, sagte Gottschalk am Sonntagabend in seiner Radioshow auf Bayern 1 (ab Minute 4:40). "Die Leser irgendwelcher Weiberzeitungen, die gehen mir wirklich am Arsch vorbei - und was die da alles im Moment lesen müssen. Es ist die Hälfte wahr, die andere Hälfte stimmt allerdings. Und ich wollte nur sagen: Macht euch bitte um mich keine Sorgen. Mir geht es gut."

Für alle die heute @herbstblond auf #BAYERN1 verpasst haben: Hier gibt es in Kürze die ganze Sendung zum Anhören und natürlich auch die Spotify-Liste. Bis zum Mai https://t.co/lMemXyJrsr — BAYERN 1 (@bayern1) 7. April 2019

Er wisse auch nicht, "was man im Leben richtig und was man falsch macht", sagte Gottschalk weiter. "Man bemüht sich, wir gehen unseren Weg und werden älter." Dann leitete er mit folgenden Worten zu dem Lied "The Waves At Night" von Phosphorescent über: "Auch in unserem Alter hören wir zwischendurch gerne noch romantische Musik."

Thomas und Thea Gottschalk hatten sich 1972 in München kennengelernt. Seit 1976 waren die beiden verheiratet, sie haben zwei Söhne.

Der Moderator gehört zu den berühmtesten Personen im deutschsprachigen Raum. Beliebt wurde er in erster Linie durch die ZDF-Samstagabendshow "Wetten, dass..?" (1987 bis 1992 und 1994 bis 2011). Seit seinem Abschied von der Sendung hat das Fernsehen Gottschalk nicht losgelassen. Unter anderem saß er mit Dieter Bohlen bei RTL in der "Supertalent"-Jury und drehte Shows mit Günther Jauch. Jüngst war er als Gastjuror bei Heidi Klums "Germany's Next Topmodel" zu sehen.