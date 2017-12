Für Normalsterbliche gibt es ja recht simple Rezepte zur Produktion von Weihnachtsstimmung. Adventkränze zum Beispiel, der fragwürdige Geruch von Räuchermännchen und Duftkerzen - und, natürlich: der Christbaum. Schwieriger ist all das für Prominente, die den Dezember in exotischen Gefilden verbringen müssen.

Thomas Gottschalk ist so einer, aber der Entertainer weiß sich in dieser verzwickten Lage zu helfen. Zwar gibt es im kalifornischen Malibu eher selten winterliches Wetter - aber der Moderator kann sich auch ohne schneebedecktes Alpenvorland in Weihnachtsstimmung versetzen. Twitter sei Dank.

Dort postet der 67-Jährige seit der vergangenen Woche täglich Einblicke in seine Festtagsvorbereitungen an der US-Westküste. "Zurück in LA", twitterte er in der vergangenen Woche - und thematisierte die Waldbrände rund um Los Angeles: "Der Christbaum ist angezündet und der Wald brennt gleich mit. Schöne Bescherung!" Schon am Freitag vermeldete er dann aber "vorerst Entwarnung" - und zwar vom Strand aus.

Weiter ging Gottschalks "Weihnachten in Malibu"-Serie mit dem Bild einer Hasenfigur, die anstelle des Jesuskinds in einer Weihnachtskrippe lag - was daheim offenbar zu Verstimmungen geführt hat: "Fand meine Frau nicht lustig!", schrieb Gottschalk zu dem Foto. "Ich musste das Jesulein wieder reinsetzen."

Es folgte das Bild eines umgekippten Weihnachtsbaums im Garten ("Ist doch auch ganz schön, wie er so da liegt!") und noch einmal ein Verweis auf die Sache mit dem Hasen in der Krippe. Zu einem Foto, dass die Gottschalksche Katze über einer Jesusfigur zeigt, schrieb der Entertainer: "Mein Hase ist aus der Krippe geflogen, aber die Katze meiner Frau darf alles!"

Das vorläufige Highlight der Serie ist aber zweifelsohne der jüngste Tweet, in dem Gottschalk einen Dialog mit seiner Frau über den gemeinsamen Christbaum zitiert.

Ein Auszug: "Thomas: Schön! Thea: Der muss doch noch geschmückt werden. Thomas: So gefällt er mir fast besser. Thea: Das glaub ich. Die Kiste mit dem Weihnachtsschmuck ist am Dachboden... Thomas: Ich würde ihn so lassen."

Weihnachten in Malibu

Die Serie



Thomas: Schön!

Thea: Der muss doch noch geschmückt werden.

Thomas: So gefällt er mir fast besser.

Thea: Das glaub ich. Die Kiste mit dem Weihnachtsschmuck ist am Dachboden...

Thomas: Ich würde ihn so lassen.

Thea: ... in der Umzugskiste

Thomas: OK pic.twitter.com/PXVU3HgC5N — Thomas Gottschalk (@herbstblond) 19. Dezember 2017

Na dann: Frohe Weihnachten.