Thüringen Mutmaßliche Rechtsradikale dringen in Flüchtlingsheim ein

Drei angetrunkene Männer haben sich in Apolda in Thüringen Zutritt zu einem Heim für unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge verschafft. Dort gerieten sie mit den Bewohnern aneinander, wie die Polizei in Jena mitteilte. Zwei der Männer seien bereits wegen Straftaten mit rechtsradikalem Hintergrund bekannt.

Die Angreifer im Alter von 27, 33 und 40 Jahren fühlten sich den Angaben zufolge durch laute Musik aus dem Flüchtlingsheim belästigt. Sie forderten die Jugendlichen auf, die Musik abzustellen. Daraufhin soll es zum Streit gekommen sein. Die Männer drangen in die Unterkunft ein. Danach entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung mit den Bewohnern.

Es flog Geschirr. Außerdem kamen eine Eisenstange und Verlängerungskabel zum Einsatz. Die Polizei musste die beiden Lager trennen und setzte dabei auch Pfefferspray ein. Vier Menschen wurden leicht verletzt. Zwei der Angreifer erlitten Verletzungen an den Händen und im Gesicht, zwei Bewohner wurden durch das Pfefferspray verletzt.

Gegen die Angreifer wird wegen Landfriedensbruchs ermittelt.