"Schönstes Mädchen der Welt" Thylane Blondeau modelt in Mailand

Mit sechs Jahren hat sie als "schönstes Mädchen der Welt" gegolten - heute ist Thylane Blondeau 16 Jahre alt und modelt auf der Mailänder Fashion Week. Mit einem Diadem und einem Kleid, verziert mit pinken und roten Blüten, läuft die Französin für Dolce & Gabbana über den Laufsteg.

Schon als kleines Mädchen trat sie als Kindermodel in Erscheinung. Auch ihre Eltern sind in Frankreich nicht unbekannt: Ihr Vater ist der Ex-Fußballspieler Patrick Blondeau, ihre Mutter die Fernsehmoderatorin Véronika Loubry.

Bekannt wurde sie mit sechs, als die Internetcommunity ihr den Namen Beinamen "schönstes Mädchen der Welt" verpasste. Das Bild von damals zeigt sie auf ihrem Instagram-Account.

TB..in st Tropez when i was 6 Mood #lovemyvillage Ein Beitrag geteilt von Thylane (@thylaneblondeau) am 19. Mär 2016 um 2:02 Uhr

Nur wenige Jahre später war sie in der "Vogue" zu sehen - die Fotos wurden heftig kritisiert. Denn Blondeau, gerade einmal zehn Jahre alt, räkelte sich mit High Heels an den Füßen auf einem Tigerfell oder blickte lasziv in die Kamera, die dunkelrot geschminkten Lippen zu einem Schmollmund verzogen. Kritiker sprachen in dem Zusammenhang von einer "Hypersexualisierung kleiner Mädchen."

Ein kleines Mädchen ist sie nicht mehr, dennoch lebt sie auch heute nicht das normale Leben einer 16-Jährigen. Sie ist Werbegesicht für 'L'Oréal Paris, hat 1,6 Millionen Instagram-Follower und läuft für große Designer. Sie selbst sieht das nicht als Problem und verweist auf Kate Moss, die ihre Karriere mit 15 begann. "Ich bin nicht zu jung. Wenn man eine gute Agentur hat und Leute, die sich um einen kümmern, dann ist es perfekt", sagte sie der "Teen Vogue".