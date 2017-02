Whoopi Goldberg Mitleid mit Tiffany

Es ist gar nicht so einfach, als Tochter des derzeit wohl umstrittensten Manns der Welt. Tiffany Trump weiß das nur zu gut: Am Dienstag hatte sich durch einen Tweet einer früheren Reporterin des "Wall Street Jourmal" das Gerücht verbreitet, niemand wolle auf der New Yorker Fashion Week in der Nähe der Tochter des US-Präsidenten sitzen.

Inzwischen ist klar, dass die Geschichte nicht ganz stimmt: Journalistin Christina Binkley sagte dem Sender CNN, dass sich nach einer Weile doch noch Leute zu Trump gesetzt hätten - und diese auch in Begleitung von Freunden zu der Schau gekommen sei. Erregungspotenzial hat die Geschichte aber trotzdem noch - findet jedenfalls Whoopi Goldberg.

Die Schauspielerin hat Trump angeboten, sie beim nächsten Mal zu begleiten. "Weißt du was, Tiffany", sagte sie in der US-Show "The View", "ich werde noch zu einigen Schauen gehen. Ich weiß nicht, was da genau passieren wird, aber ich werde neben dir sitzen."

Warum sie diese Offerte mache? "Weil es nicht um Politik geht", so Goldberg mit Blick auf Tiffany Trump: "Sie will gar nicht über ihren Vater sprechen. Sie schaut sich Mode an."

Tiffany Trump selbst war von Goldbergs Angebot offenbar angetan - und nahm die Einladung auf Twitter an: "Danke, Whoopi Goldberg, ich würde auch liebend gerne neben dir sitzen!"

Thank you @WhoopiGoldberg I'd love to sit with you too! — Tiffany Ariana Trump (@TiffanyATrump) 15. Februar 2017

An Möglichkeiten für einen gemeinsamen Besuch einer Modenschau mangelt es jedenfalls nicht: Heute beginnt bereits die nächste Fashion Week - in London.