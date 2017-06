US-Golfprofi Tiger Woods fuhr unter Einfluss von Schlafmitteln

Wegen Verdachts auf Alkohol oder Drogen am Steuer war Tiger Woods verhaftet worden. Er bestritt den Vorwurf von Anfang an und behauptete, Medikamente zu sich genommen zu haben. Die Polizei in Jupiter Florida hat nun bekannt gemacht, welche Mittel Woods nach seinen eigenen Angaben genommen hatte.

Laut einem Bericht der Polizei hatte Woods den Beamten nach seiner Festnahme gesagt, dass er unter anderem das Schmerz- und Schlafmittel Vicadin sowie das Medikament Xanax genommen hatte, das zur Behandlung von Panikstörungen eingesetzt wird. Die Kombination der beiden Medikamente gilt als besonders gefährlich, weil es infolge der Einnahme zu Atemstörungen kommen kann.

Woods war Ende Mai wegen des Verdachts auf Alkohol oder Drogen am Steuer angehalten und kurzzeitig in Gewahrsam genommen worden. Der Golfstar fragte die beiden Polizisten immer wieder, was er hier mache. Zuvor war sein Wagen mit laufendem Motor und rechts blinkend auf der Straße entdeckt worden. Woods saß laut Polizei schlafend am Steuer.

Bei mehreren Tests schaffte es der Sportler nicht, mit den Augen dem Licht einer Taschenlampe zu folgen oder barfuß auf einer weißen Linie zu gehen. Woods muss sich demnächst wegen Fahrens unter Einfluss von Alkohol oder Drogen vor Gericht verantworten. Am 5. Juli findet die erste Anhörung des Sportlers statt.