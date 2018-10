Die britische Schauspielerin Tilda Swinton hat die Spekulationen um ihre Rolle im Thriller "Suspiria" beendet. Swinton spielt darin den 82 Jahre alten Psychoanalytiker Josef Klemperer, wie sie nun der "New York Times" verriet. Swinton war zunächst heimlich für die Rolle ausgewählt worden.

Zuvor waren im Internet Fotos der Dreharbeiten aufgetaucht, die Fans spekulieren ließen. Der italienische Regisseur Luca Guadagnino hatte die Gerüchte im Februar noch als "Fake News" bezeichnet.

Offiziell hieß es, ein Schauspieler namens Lutz Ebersdorf spiele die Rolle. Dieser war bei der Filmpremiere in Venedig vergangenen Monat nicht anwesend. Auf die Frage, warum Swinton die Rolle so lange unter Verschluss gehalten habe, sagte die Oscarpreisträgerin: "Für den reinen Spaß an der Sache."

"Suspiria" spielt im West-Berlin der Siebzigerjahre. Eine junge Amerikanerin wird dort an einer Tanzschule angenommen. Dass Swinton die Rolle der Schulleiterin Madame Blanc spielt, war bekannt. Um parallel in die Rolle des Psychoanalytikers Klemperer zu schlüpfen, verbrachte sie täglich bis zu vier Stunden in der Maske.

Swinton ist bekannt dafür, ihr Aussehen für Filmrollen bis zur Unkenntlichkeit verändern zu lassen. So war es auch mit ihren Rollen in "Grand Budapest Hotel" als Madame D. sowie im Science-Fiction-Film "Snowpiercer" und der romantischen Komödie "Dating Queen". Die 57-Jährige spielte auch den Sänger David Bowie in jungen Jahren in dessen Musikvideo zum Titel "The Stars Are Out Tonight".