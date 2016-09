Großbritannien Handy von Parteichef klingelt mit "Fuck tha Police"

1988 sorgte die Hip-Hop-Gruppe Niggaz With Attitude (N.W.A.) noch für einen handfesten Skandal, als sie auf ihrem Album "Straight Outta Compton" den Song "Fuck tha Police" veröffentlichte. Heute gilt die schimpfwortgeladene Anklage gegen Polizeigewalt als Protestsong-Klassiker. Aber es gibt noch immer Anlässe, bei denen er unpassend ist.

Das musste der Parteichef der britischen Liberaldemokraten, Tim Farron, erleben. Wie er auf einem Kongress seiner Partei in Brighton erzählte, ertönte der Song aus seinem Handy, während er sich gerade in einer Sitzung in seinem Wahlkreis in der nordenglischen Grafschaft Cumbria befand. Seine Kinder hätten offenbar an seinem Mobiltelefon herumgespielt und den Klingelton verstellt, sagte Farron.

Der Politiker sagte, er habe sich das N.W.A.-Album heruntergeladen, weil er "Straight Outta Compton" für die Website "Ruth and Martin's Album Club" rezensieren sollte. Dort bespricht jede Woche ein Prominenter ein Musikalbum. Tim Farron sagte, das Album werde zu Recht als Klassiker angesehen. Er bewundere die N.W.A.-Musiker Dr. Dre, Eazy-E und Ice Cube, wenngleich "ihr Zugang zu Recht und Gesetz ein etwas anderer als der der Liberaldemokratischen Partei" sei.

AP N.W.A.-Mitglieder Dr. Dre (l.) und Ice Cube 2015

Jedenfalls war Farron erleichtert, dass sein Handy nicht bei einem späteren Termin an jenem Tag geklingelt habe: Da traf er sich mit dem Polizeichef von Kendal.