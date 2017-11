Bahn in Tokio Vier Japaner wegen gemeinsamer Grapscherei verhaftet

Kein spontaner Übergriff, sondern geplante Grapscherei: In Japan sollen sich vier Männer zur sexuellen Belästigung von Frauen in einem Zug verabredet haben. Sie wurden jetzt festgenommen, wie die japanische Nachrichtenagentur Jiji Press meldete.

Der Vorfall liege schon einige Monate zurück. Die Verdächtigen haben demnach im Sommer in einem Bahnabteil in Tokio eine junge Frau sexuell belästigt. Dazu sollen sie sich auf einer einschlägigen Internetseite verabredet haben. Ein 19-Jähriger hatte den Angaben zufolge beobachtet, wie die Männer eine Frau umstellten. Er meldete den Vorfall.

In Japans chronisch überfüllten U-Bahnen werden Frauen öfter Opfer von Übergriffen. "Chikan" ist dort ein so ernstes Problem, dass es zu bestimmten Zeiten Bahnabteile eigens für Frauen gibt. Die japanische Polizei geht inzwischen hart gegen Grapschereien in Zügen vor, Verurteilten droht Haft.