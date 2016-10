Tom Cruise und James Corden Mission: Ein Gag nach dem anderen

Mit welchem Streifen es losgehen wird, ist leicht zu erraten: Als Tom Cruise und TV-Moderator James Corden den Zuschauern erklären, was gleich auf sie zukommt, tragen die beiden grüne Bomberjacken und schwarze T-Shirts.

"Bist du bereit, das hier zu machen", fragt Corden seinen Gast. "Nein, bin ich nicht", sagt Cruise und lacht. Die beiden drehen sich um, zücken die Pilotenbrillen - und stehen plötzlich im Filmset von "Top Gun".

Cruise hat gerade einen neuen Film gedreht. Um den zu promoten, schaute er auch in Cordens "Late Late Show" vorbei. Und weil die ewigen Interviews mit Hollywood-Stars über ihre neuen Bücher, Filme und DVDs niemand mehr so richtig hören mag, dachten sich der Late-Talker und sein Team etwas Besonders aus: Gemeinsam mit seinem Gast hetzte sich Corden durch die besten Szenen aus dessen dreißigjähriger Filmkarriere.

Video: Best of Tom Cruise

Dabei zeigten die beiden als Barkeeper lässige Tricks hinter einer Bar - wie Cruise in "Cocktail", streiten sich vor einem Militärgericht wie in "A Few Good Men" und seilen sich - natürlich - von der Decke ab, hetzen einem startenden Flugzeug hinterher und hängen an der Glaswand eines Hochhauses: eine Hommage an die Filmreihe "Mission: Impossible".

Erst kurz gegen Ende des fast zehnminütigen Clips erfährt der Zuschauer dann, dass Cruise auf Promo-Tour ist. Als er sich in seiner Rolle als "Jack Reacher" sich mit Cordon prügelt, sagt der TV-Moderator schließlich: "Weißt du was Tom, dieser Film war so klasse, ich denke du solltest wirklich eine Fortsetzung davon machen".

Genau das hat Cruise gerade getan: "Jack Reacher: Never Go Back" läuft an diesem Freitag in den USA an.