Tom Hanks über Clint Eastwood "Er behandelt seine Schauspieler wie Pferde"

Tom Hanks und Clint Eastwood sind schon viele Jahrzehnte im Filmgeschäft. Doch gemeinsam gearbeitet haben sie noch nie - bis zum Film "Sully", in dem Hanks die Hauptrolle spielt. Vielleicht war das auch besser so. Denn Regisseur Eastwood jagte seinen Star offenbar ordentlich durch die Gegend, wie Hanks nun erzählte.

"Er behandelt seine Schauspieler wie Pferde", sagte der Schauspieler. Eastwood sage statt "Action!" mit ganz leiser, weicher Stimme "In Ordnung, fangt an" und statt "Cut" heiße es "Genug davon." Hanks' Eindruck: "Das ist höllisch einschüchternd!" In der "Graham Norton Show" des Senders BBC sagte Hanks, man wolle auf keinen Fall einen jener "Eastwood-Blicke" abbekommen.

Als ob das nicht schon genug gewesen wäre, hatte Hanks einen weiteren Kommandogeber am Set: Chesley Sullenberger - der Mann, den Hanks spielte. Der Pilot habe sich am Set durchaus bemerkbar gemacht, sagte Hanks. Selbst Eastwood habe sich Tadel eingehandelt, als er sich einmal um 20 Minuten verspätet hatte.

Der Film erzählt davon, wie Sullenberger 2009 sein Flugzeug im Hudson River notwasserte. Niemand an Bord starb dabei, Sullenberger wurde zum Helden.

So jemand hat laut Hanks ziemlich präzise Vorstellungen davon, wie er zu spielen sei. Sullenberger habe ein Drehbuch dabei gehabt, versehen mit vielen Notizen und Klebezetteln. Man habe es sich gemeinsam Seite für Seite angeschaut.