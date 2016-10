Berichte über angebliche Scheidung US-Magazine müssen sich bei Tom Hanks und Rita Wilson entschuldigen

Der US-Schauspieler Tom Hanks und seine Ehefrau Rita Wilson haben im Streit mit zwei amerikanischen Magazinen gesiegt. "The National Enquirer" und das "Star Magazine" hatten berichtet, die Scheidung des Paares stehe unmittelbar bevor. Behauptet wurde zudem, Hanks habe eine Affäre mit seiner Kollegin Meg Ryan beziehungsweise mit Felicity Jones.

Hanks und Wilson sind seit 28 Jahren verheiratet. In der Vergangenheit hätten sie über solche Geschichten gelacht, weil sie dermaßen weit hergeholt seien, heißt es in einer Mitteilung des Paares. Aber solche Mediengeschichten seien "Lügen, mit denen wir uns nicht länger abfinden wollen". Die Ehe sei das Fundament ihrer Familie, "sie ist uns heilig".

"The National Enquirer" und "Star Magazine" gehören zum Unternehmen American Media. Die Berichte über Hanks und Wilson auf den Online-Seiten wurden bereits geändert, eine Richtigstellung in den Printausgaben soll folgen, wie unter anderem "The Hollywood Reporter" berichtet. Zudem wurde jeweils eine Entschuldigung veröffentlicht.

We go a rare apology. Read our statement. https://t.co/LEKkxO23ig — Rita Wilson (@RitaWilson) 18. Oktober 2016

"Wir hatten nicht die Absicht zu berichten, dass Tom Hanks eine unangemessene Beziehung zu Meg Ryan hat oder dass er und Rita Wilson sich scheiden lassen", heißt es in der Erklärung des "National Enquirer". In der Ausgabe vom 10. Oktober hieß es noch: "400-Millionen-Dollar-Ehe zerbricht wegen Hanks' Liebe zu Ryan."

Das "Star Magazine" entschuldigte sich für einen Bericht vom 3. Oktober: "Wir hatten nicht die Absicht zu berichten, dass Tom Hanks eine unangemessene Beziehung zu Felicity Jones hat oder dass er und Rita Wilson sich scheiden lassen."

Hanks und Ryan standen für mehrere erfolgreiche Filme gemeinsam vor der Kamera, darunter "Schlaflos in Seattle" oder "E-Mail für Dich". Mit der britischen Schauspielerin Felicity Jones ist er in seinem aktuellen Film "Inferno" zu sehen.

