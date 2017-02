Zweite Karriere Tom Hanks schreibt über Schreibmaschinen

Hollywood-Star Tom Hanks geht unter die Schriftsteller. Der Schauspieler wird voraussichtlich im Oktober ein Buch mit Kurzgeschichten herausbringen. Das berichteten US-Medien unter Berufung auf den Verlag.

"In den zwei Jahren, die ich an den Geschichten gearbeitet habe, habe ich Filme in New York, Berlin, Budapest und Atlanta gedreht und überall geschrieben: in Hotels, im Urlaub, im Flugzeug, zu Hause und im Büro", sagte der Schauspieler. Wenn es seine Tagesplanung erlaubt habe, habe er von 9 bis 13 Uhr am Schreibtisch gesessen.

Was alle 17 Geschichten vereint: Es geht unter anderem um Schreibmaschinen, die Hanks mit großer Leidenschaft sammelt. Etwa 250 zum Teil seltene Exemplare soll er bereits zusammengekauft haben. Mit solch mechanischen Geräten zu arbeiten, ist laut Hanks ein wenig wie "eine sanftere Variante, Wörter in Stein zu meißeln". In der "New York Times" hatte er bereits 2013 eine "Ode an die Schreibmaschine" verfasst. Später stellte er eine App namens Hanx Writer für iPad-Nutzer zur Verfügung, mit der man Tippen konnte wie auf einer Schreibmaschine. Die App wurde ein Bestseller.

Hanks Schriftsteller-Karriere hatte ihren Anfang genommen mit der Veröffentlichung einer Erzählung im "New Yorker" im Jahr 2014. In "Alan Bean Plus Four" geht es um eine Mondexpedition von vier Freunden. Schon damals erkannte der Chef-Lektor des Verlags Alfred A. Knopf, Sonny Mehta, offenbar das Talent des Schauspielers: "Ich war berührt, sowohl von seiner bemerkenswerten Stimme, als auch seinen schriftstellerischen Fähigkeiten. Ich hoffte, dass es noch mehr Geschichten geben werde. Zum Glück für die Leser gab es noch welche."

Der zweifache Oscar- und vierfache Golden-Globe-Gewinner Hanks war unter anderem mit den Filmen "Philadelphia" und "Forrest Gump" bekannt geworden. Es folgten Produktionen wie "Apollo 13", "Der Soldat James Ryan" oder "Cast Away". Hanks ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Charakterdarsteller Hollywoods. Keine schlechte Voraussetzung für die Vermarktung seines Erzählbands.