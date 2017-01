Tom Hardy über Bond-Filme Gestatten, interessiert. Sehr interessiert.

Vom Auftreten und Stil her könnte man sich Tom Hardy als charmanten Geheimagenten durchaus vorstellen: Im Filmporträt "Legend" mimte er ebenso attraktiv wie lässig den gutgekleideten Gangster Reggie Kray. Mit diesen Eigenschaften könnte er als James-Bond-Darsteller punkten.

Nun hat Hardy sich selbst ins Spiel gebracht für die unter Schauspielern heißbegehrte Rolle. Es wäre fantastisch, unter der Regie von Christopher Nolan James Bond zu mimen, sagte der Brite im Interview mit "The Daily Beast". "Wow, das wäre so cool", so Hardy, "das wäre so cool".

Direkt bestätigen wollte Hardy sein Interesse an der Rolle in dem Interview aber nicht: Sobald man über so etwas spreche, sei man automatisch aus dem Rennen. "Daher kann ich das unmöglich kommentieren", so Hardy: "Wenn ich das sage, ist die Chance vertan."

Indirekt macht er dann aber doch noch einmal klar, wie gerne er mit Nolan an einem Bond-Film arbeiten würde: "Was für ein fantastischer Regisseur für einen Bond-Film", sagte Hardy. Das zeige sich schon daran, wie passend die bisherige Besetzung mit Daniel Craig sei. Die Messlatte liege daher aber auch für alles Nachfolgende daher sehr hoch.

Die Debatte über den künftigen James-Bond-Darsteller dauert schon eine Weile an. Als mögliche Nachfolger waren unter anderem bereits Daniel Radcliffe und Gilian Anderson im Gespräch.