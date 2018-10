Tom Hardy "Ich machte mehr Dinge falsch, als ich richtig machte"

Tom Hardys größter Kritiker ist offenbar sein zehnjähriger Sohn Luis. Bei den Vorbereitungen auf seine Rolle als Antiheld in "Venom" habe er ihm viel Ratschläge gegeben.

"Er sagte mir, was ich falsch machte, und ich machte mehr Dinge falsch, als ich richtig machte", sagte der Schauspieler am Rande der Premiere des Films in Los Angeles. Kinder seien extrem ehrlich, so Hardy im Interview mit "Entertainment Tonight".

Hardy übernimmt in "Venom" die Rolle eines Journalisten, der bei einer Recherche in Kontakt mit einer neu entdeckten Lebensform kommt. Luis konnte er offenbar schließlich überzeugen, wie der 41-Jährige berichtete: "Meiner Meinung nach habe ich seinen Test bestanden."

Luis darf seinen Vater bald wohl wieder beraten: Hardy ließ durchblicken, dass er auf eine Fortsetzung des Science-Fiction-Films hoffe. Er habe schon einige Ideen, wie es mit seiner Rolle weitergehen könnte: "Es könnte eine kleine Tanz- oder Gesangseinlage geben."