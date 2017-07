Verfilmung des Pistorius Falls Toni Garrn spielt Mordopfer

Der Fall sorgte weltweit für Aufsehen: Der südafrikanische Ex-Sportler Oscar Pistorius erschoss 2013 seine Freundin Reeva Steenkamp - angeblich weil er sie für einen Einbrecher hielt. In der Verfilmung "Edge of the Blade" schlüpft nun die deutsche Toni Garrn in die Rolle der getöteten Freundin. Das bestätigte das Management der deutschen Schauspielerin.

Die 25-Jährige hatte die Information selbst auf Instagram bekanntgegeben und ein Foto vom Set dazu gestellt: "Der Film, an dem ich den ganzen Monat in Atlanta gearbeitet habe, war "Edge of the Blade", die tragische Geschichte von Oscar Pistorius und Reeva Steenkamp."

Finally the news is out The movie I was working on all month in Atlanta was "Edge of the Blade," the tragic true story of Oscar Pistorius and Reeva Steenkamp. The killing of this bright, intelligent and beautiful soul moved me a lot back in 2013 when it happened and I'm extremely honored to be playing Reeva in this feature. All my love goes out to Reeva and her family who have been in my mind constantly since audition day one❤️ Details on where and when you can watch the result, are in the making. Ein Beitrag geteilt von TONI GARRN (@tonigarrn) am 9. Jul 2017 um 8:23 Uhr

Der unterhalb beider Knie amputierte frühere südafrikanische Sportler wurde wegen Totschlags verurteilt. Pistorius hat allerdings stets beteuert, er habe seine damalige Freundin für einen Einbrecher gehalten und deshalb vier Schüsse durch eine Toilettentür auf sie abgegeben.

Der Tod dieser "intelligenten und schönen Frau" hat sie 2013 sehr bewegt, so Toni Garrn auf Instagram. "Ich fühle mich sehr geehrt, Reeva in diesem Film zu spielen."