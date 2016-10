Familienzuwachs für "Beverly Hills"-Star Tori Spelling erwartet fünftes Kind

Der ehemalige "Beverly Hills"-Star Tori Spelling erwartet zum fünften Mal Familienzuwachs. Die US-Schauspielerin und ihr Ehemann Dean McDermott haben bereits zwei Jungen und zwei Mädchen im Alter von vier bis neun. In diesem Jahr gehen die Kinder erstmals in die Schule. "Es ist so, als ob wir wieder von vorne beginnen", sagte Spelling dem "People"-Magazin.

Auf Instagram zeigte sich Spelling mit ihren vier Kindern, ihrem Mann und Babybauch.

So blessed and excited that our family is growing again! We’re expecting our 5th! Get all of the details in this week’s issue of @people & click the link in my bio for more photos! Ein von Tori Spelling (@torispelling) gepostetes Foto am 5. Okt 2016 um 10:41 Uhr

Die Schwangerschaft war offenbar nicht geplant: "Es war eine totale Überraschung", sagte die 43-Jährige. "Aber wir wollten immer eine große Familie. Ich bin wirklich aufgeregt."

Tori Spelling wurde in den Neunzigerjahren mit ihrer Hauptrolle in der Teenie-Serie "Beverly Hills, 902010" bekannt. Zehn Jahre lang mimte sie darin Donna Martin. Ihr Vater, der TV-Produzent Aaron Spelling, realisierte die Serien "Denver Clan" und "Drei Engel für Charlie".

In den vergangen Jahren wirkte Tori Spelling in verschiedenen Reality-Shows mit.