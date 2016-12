Schwangere Tori Spelling Die Kinderüberraschung

Sie sei, so erklärt es Tori Spelling bei Instagram, "stolze Mama, Ehefrau, Schauspielerin, Bloggerin, Designerin, DIYlerin, Autorin, Produzentin, MOMpreneuer, #mamabear". In dieser Reihenfolge. Spelling wurde in den Neunzigern als Donna Martin in der Teenie-Serie "Beverly Hills, 90210" bekannt, inzwischen ist sie 43 Jahre alt, verheiratet mit dem kanadischen Schauspieler Dean McDermott - und schwanger mit Kind Nummer fünf.

Zwei Töchter und zwei Söhne im Alter von vier bis neun Jahren hat das Paar bereits. Nun wird Baby Nummer fünf also das Geschlechter-Rennen entscheiden - so schreibt es zumindest "E! News". Das Internet-Magazin hat gemeinsam mit der Familie eine Party veranstaltet, bei der das Geschlecht verkündet werden sollte, samt exklusivem Video und Fotos.

Da steht Spelling dann im grünen Rollkragenpulli vor einem Weihnachtsbaum, um sie herum die Kinder, der Ehemann und Journalisten. Sie sagt, eine solche Überraschungsparty hätten sie bei ihren bisherigen Schwangerschaften nie veranstaltet. Bei Liam und Stella hätten sie das Geschlecht in der Arztpraxis erfahren, bei Hattie und Finn erst im Kreißsaal. Nun also um eine Premiere. "Wir wollen das wirklich gerne mit den Kindern machen, weil sie so aufgeregt waren."

Und dann - "Trommelwirbel, bitte", schreibt "E! News" - ist die Überraschung auch schon heraus: "Es ist entschieden. Die Jungs gewinnen", sagt Spelling und hängt ein Ultraschallfoto des Ungeborenen an den Weihnachtsbaum, lacht in Richtung ihres Ehemannes und schiebt nach: "Dann müssen wir wohl einfach noch eins bekommen."

Ihre fünfte Schwangerschaft hatte Spelling im vergangenen Oktober bekannt gegeben. "Es war eine totale Überraschung", sagte sie damals. "Aber wir wollten immer eine große Familie. Ich bin wirklich aufgeregt."