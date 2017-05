Fernreise mit Tempo 18 "Trecker-Willi" zuckelt nach Russland

Vor zwei Jahren fuhr er alleine zum Nordkap, jetzt geht es nach Russland. Mit seinem lediglich 18 Stundenkilometer schnellen Traktor ist Winfried Langner aus Lauenförde am Samstag nach Sankt Petersburg gestartet.

Der 81-jährige Rentner mit dem Spitznamen "Trecker-Willi" fährt mit seinem Traktor namens "Robert", an den er einen kleinen Wohnwagen gehängt hat. Für Hin- und Rückfahrt mit dem Deutz (Baujahr 1961, Typ D15, 15 PS) hat er vier Monate eingeplant.

Die Gemeinde Lauenförde verabschiedete ihren wohl bekanntesten Bürger mit einem Spielmannszug. Außerdem bekam der Rentner eine Ortsfahne mit auf den Weg, um sie am Zielort zu hissen. Die Extremtouren des Rentners mit seinem 56 Jahre alten Trecker erregen schon seit Jahren große Aufmerksamkeit: 2015 fuhr er zum Nordkap, 2013 nach Mallorca, zudem war er mit dem Trecker etwa in der Schweiz und in Österreich.

"Die Fahrten halten ihn am Leben", sagte seine Tochter Sabine Langner-Uslu bei der Abfahrt. "Ich wünsche ihm eine tolle und spannende Reise", so die 55-Jährige, "und dass er gesund und munter wieder nach Hause kommt."

Dass "Trecker-Willi" und "Robert" sich nach ihrer Rückkehr zur Ruhe setzen, ist derzeit wohl eher unwahrscheinlich: Schon nach der Rückkehr von seiner letzten langen Reise hatte er angekündigt, auch einmal Europa verlassen zu wollen: Mit dem Frachtschiff würde er gerne einmal nach Argentinien reisen.