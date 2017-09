Vertragsverlängerung Trevor Noah moderiert "The Daily Show" bis 2022

Die Nachfolge von Moderatoren-Legende Jon Stewarts anzutreten, war schwer. 16 Jahre lang hatte Stewart die politische Late-Night-Sendung "The Daily Show" moderiert. Vor zwei Jahren übernahm dann Trevor Noah. Einen einfachen Start hatte er nicht - schon unbesehen erntete er Kritik. Mit ihm als Gastgeber gingen die Einschaltquoten zunächst zurück.

Jetzt, zwei Jahre später, hat der TV-Sender Comedy Central den Vertrag mit Noah verlängert. Er wird "The Daily Show" bis 2022 moderieren.

In diesem Quartal hatte Noah durchschnittlich 1,57 Millionen Zuschauer. Das ist zwar nicht dasselbe Level wie Stewart einst erreicht hatte, aber Noah ist der beliebteste Late-Night-Comedian bei Zuschauern im Alter zwischen 18 und 34 Jahren. Seit er die Show übernahm, wurden die Videoclips etwa 2,2 Milliarden Mal gestreamt.

Trevor Noah verbrachte seine Kindheit in Südafrika. Seine Mutter ist eine Xhosa, sein Vater ist Schweizer. Immer wieder nimmt er das in den USA viel diskutierte Thema politischer Korrektheit auf die Schippe. Rassismus, Tabus und Vorurteile gehören fest in sein satirisches Repertoire. Bereits Ende 2014 warb Stewart Noah für die "Daily Show" an, er trat aber nur dreimal als "Korrespondent" dort auf.

Comedy Central plant nun noch mehr mit dem 33-Jährigen: Noah soll auch Gastgeber-Specials produzieren, in denen das vergangene Jahr in Late-Night-Manier verpackt wird. In ein paar Monaten startet die erste Sendung.

Noah sagte zur Vertragsverlängerung mit dem Sender, dass es aufregend sei, nicht zu wissen, ob er die Sendung die kommenden fünf Jahre moderiere - oder "bis Kim Jong Un uns alle vernichtet".