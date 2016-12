Falsche Seite im Gesangbuch Gottesdienst mit Gangster-Rap-Solo

Das "Joy to the World"-Festival in Sri Lankas Hauptstadt Colombo ist eine der größten Weihnachtsmessen des Landes. Im mehr als 1200 Plätze fassenden Nelum-Pokuna-Theater hatten sich mehr als 1000 Gläubige versammelt, etwa ebenso viele Programme waren unter den weihnachtlich gestimmten Besuchern verteilt worden. Natürlich auch in dem Heft: der Evergreen "Ave Maria". Sicher wäre das Gebet einer der Höhepunkte der Messe gewesen.

Wenn, ja, wenn den Veranstaltern da kein peinlicher Fehler unterlaufen wäre.

Im Englischen nennt sich der Gebetsklassiker nämlich "Hail Mary". In dem Text aus dem 16. Jahrhundert geht es um die geheiligte Mutter Jesu, die für uns Sünder beten soll.

"Hail Mary" ist allerdings noch in einem weiteren Zusammenhang bekannt: Es ist die letzte Single des legendären Rappers Tupac Shakur, der 1996 unter bis heute ungeklärten Umständen erschossen wurde.

Aus dem Gottesdienst in die sozialen Medien

Das Stück erschien posthum und enthält einige recht unchristliche Gedanken zu Themen wie Beischlaf und Gewalt. Frei übersetzt lautet eine Textzeile etwa: "Ich bin kein Killer, aber fordere mich nicht heraus / Rache ist für mich das größte Glück neben Sex." Und während das "Ave Maria" die Mutter Gottes als "gebenedeit unter den Frauen" huldigt, reimt Shakur, dass seine Mama ihm geraten habe, niemals aufzuhören, bis er ejakuliere. Seine potenziellen Gespielinnen stellt er selbstbewusst vor die Wahl, ihn zu reiten oder zu sterben.

Meisterlich sind sicher beide Werke auf ihre Art. Aber stellen Sie sich vor, Tupac hätte auf einem Konzert plötzlich ein "Ave Maria" rezitiert, statt einen seiner Songs zu performen. Unter seinen Fans hätte das sicher zumindest für Verunsicherung gesorgt.

Wie die Gläubigen im Nelum-Pokuna-Theater reagierten, als sie plötzlich die Zeilen des Gangster-Rappers vor sich hatten, ist nicht überliefert. Auch wie die Lyrics in das Gesangheft gelangten, ist bis dato ungeklärt.

Sicher ist nur: Die Seite mit Tupacs "Hail Mary"-Lyrik fand ihren Weg in Windeseile aus dem Gottesdienst in die sozialen Medien - und sorgte dort für mindestens ebenso viel Freude und Heiterkeit wie ein hell erleuchteter Weihnachtsbaum.