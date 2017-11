Klatsch und Knatsch Biss dass der Tod sie scheidet

Am Hochzeitstag, dem 20. November 1947, rollen Prinzessin Elizabeth und ihr Ehemann einem Leben voller Pflichten entgegen. Erst kürzlich hat sich Prinz Philip mit 96 Jahren in Rente begeben. Den 70. Hochzeitstag am Montag feiern die Queen und der Duke of Edinburgh still im Kreise der royalen Familie. Das Geläut der Glocken von Westminster Abbey wird jedoch weithin klingen.