Es dauerte eine Weile, bis Tyra Banks ihren Weg als Model gefunden hatte. Zuvor hatte sie eigenen Angaben zufolge etwa recht erfolglos versucht, als Musikerin Karriere zu machen. Inzwischen ist Banks in der Modebranche offenkundig vollkommen heimisch - so ließe sich jedenfalls ihre jüngste Ankündigung einordnen.

Auf Instagram hat Banks, die lange eines der bekanntesten US-Supermodels war, die Eröffnung eines Themenparks angekündigt. "Mein Traum für euch wird bald wahr: #ModelLand", schrieb die 45-Jährige. Dabei soll es sich demnach um einen Ort handeln, "an dem jeder ein Model sein kann und Schönheit zelebriert wird".

Es sei ihre Berufung, Modeln massentauglich zu machen, sagte Banks der Zeitschrift "Women's Wear Daily" . Sie habe die Sendung "America's Next Top Model" geschaffen, um die Definition von Schönheit zu erweitern. Dahinter stehen laut dem Model eigene Erlebnisse: Ihr sei gesagt worden, sie könne manche Dinge nicht tun, weil sie kurvig oder schwarz sei: "Mein Mitgefühl für Frauen im Allgemeinen ist durch diese Erfahrung gewachsen."

Ihr "ModelLand" bezeichnet sie nun als weitere Etappe auf diesem Weg: "Ich gehe zehn Schritte weiter und gebe den Menschen die Möglichkeit, sich mit der schwer fassbaren Welt auseinanderzusetzen, indem ich sie für alle zugänglich mache."

Eröffnet werden soll das fast 2000 Quadratmeter große Areal noch in diesem Jahr in einem Einkaufscenter in der kalifornischen Stadt Santa Monica. Besucher sollen sich dort etwa beraten und stylen lassen. Wie das Online-Portal "WWD" berichtet, stammt der Name für den Themenpark von Banks' 2011 veröffentlichtem Buch mit dem gleichen Titel.

Banks arbeitete lange als Model und moderierte die US-Castingshow "America's Next Top Model". Ihr gescheiterter Versuch einer Karriere in der Musikbranche liegt mittlerweile 15 Jahre zurück: Ihre Debütsingle "Shake Ya Body" wurde 2004 veröffentlicht - bleibt für sie zu hoffen, dass ihr "ModelLand" mehr Erfolg hat als damals dieser Song.