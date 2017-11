Uma Thurman über Harvey Weinstein "Eine Kugel wäre zu gut für dich"

Die US-Schauspielerin Uma Thurman hat pünktlich zu Thanksgiving einen Beitrag bei Instagram veröffentlicht und sich für zahlreiche Dinge bedankt: Sie sei dankbar dafür, am Leben zu sein und für all die Menschen, die sie liebe, schreibt Thurman. Außerdem sei sie dankbar für diejenigen, die den Mut haben, sich für andere stark zu machen. Dann kommt sie zum Kern der Botschaft: Harvey Weinstein.

Schon vor einigen Wochen hatte "Access Hollywood" Thurman auf den US-Produzenten angesprochen - Dutzende Frauen werfen ihm vor, sie sexuell belästigt zu haben, in einigen Fällen geht es auch um den Vorwurf der Vergewaltigung. Nach einer Stellungnahme gefragt sagte Thurman damals, sie sei zu wütend, um sich schon darüber zu äußern. Darauf nimmt sie nun in ihrem Instagram-Post noch einmal Bezug.

"Ich habe kürzlich gesagt, ich sei wütend, und ich habe dafür ein paar Gründe. #MeToo, falls ihr das an meinem Gesichtsausdruck noch nicht abgelesen habt." Das Hashtag nutzen Menschen weltweit seit Wochen, um kundzutun, dass auch sie Opfer sexueller Belästigung geworden sind.

Sie finde, es sei wichtig, sich Zeit zu nehmen, fair zu bleiben, korrekt zu bleiben, schreibt Thurman. "In diesem Sinne: Frohes Thanksgiving euch allen." Dann ergänzt sie in Klammern: "Mit Ausnahme von dir, Harvey, und all deinen verfluchten Mittätern - ich bin froh, dass es langsam vor sich geht - du hast eine Kugel nicht verdient."

Zu ihrem Beitrag veröffentlichte Thurman ein Foto von sich, das während der Dreharbeiten zum Film "Kill Bill" entstanden ist - und in dem Thurman eine rachesüchtige Mörderin spielt. Die Schauspielerin arbeitete für mehrere Filme mit Weinstein zusammen, darunter "Pulp Fiction" und die "Kill Bill"-Reihe.