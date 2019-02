Die Sektengründerin Erika Bertschinger-Eicke ist tot. Die Schweizerin, die unter dem Namen Uriella weltweit bekannt wurde, starb im Alter von 90 Jahren, wie die Gemeinde Ibach im Schwarzwald mitteilte. Ihr Ehemann, der Sprecher der Sekte ist, bestätigte ebenfalls den Tod.

Bertschinger-Eicke hatte die Sekte "Fiat Lux" als "überkonfessionellen" Orden 1980 gegründet. Sie verfügte eigenen Aussagen zufolge seit einem Reitunfall über hellseherische Fähigkeiten und angeblich über einen direkten Draht zum Heiland. Die Gruppe hat ihren Sitz bis heute im Dorf Ibach im Schwarzwald.

Die Sekte hatte unter anderem aufgrund sehr strenger Regeln in den Achtziger- und Neunzigerjahren großes Aufsehen erregt. So mussten die Mitglieder helle Kleidung tragen, durften keine Zeitungen lesen, nicht fernsehen oder Radio hören, sollten sich sexuell enthalten und ausschließlich von Rohkost ernähren.

Die Sekte schrumpfte drastisch

Nach jahrelangen Kontroversen sei es um die umstrittene Bewegung und ihre Gründerin in den vergangenen Jahren ruhig geworden, sagte Ibachs Bürgermeister Helmut Kaiser. "Fiat Lux" habe in der Öffentlichkeit kaum noch eine Rolle gespielt. Wegen juristischer Auseinandersetzungen beschäftigten sich mehrfach Gerichte mit der Sekte und ihrer Gründerin. Bertschinger-Eicke wurde 1998 wegen Zoll- und Steuerhinterziehung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Medienberichten zufolge hat die Sekte, die ihren Sitz in einem früheren Schwarzwaldbauernhof hat, nur noch wenige Mitglieder. In den Neunzigerjahren gehörten ihr eigenen Angaben zufolge noch 700 Personen in der Schweiz, Deutschland und Österreich an.

Bertschinger-Eicke hatte die Sekte in der Schweiz gegründet und war mit ihr dann ins deutsche Ibach gezogen. Sie missionierte und kündigte mehrfach den Weltuntergang an. Erst vor wenigen Tagen wurde die Sektengründerin 90 Jahre alt.