Nach zwei Jahren Ehe US-Musiker Usher und seine Frau trennen sich

US-Musiker Usher und seine Frau Grace Miguel haben sich nach etwa zwei Jahren Ehe getrennt. "Nach vielen Gedanken und Beratungen haben wir gemeinsam entschieden, uns als Paar zu trennen", teilten die beiden dem "Us Magazine" mit. "Wir bleiben tief verbundene, liebende Freunde, die sich weiter unterstützen werden in der nächsten Phase unserer Leben."

Laut dem Magazin war Usher war mit dem 48-Jährigen Model fast zehn jahre zusammen. Sie hatten 2015 geheiratet.

Kurz zuvor hatte der Sänger auf seinem Instagram-Account eine " Neue Ära" angekündigt. Gemeinsam mit einem Tätowierer posierte er für ein Foto und kündigte ein neues Tattoo an.

Zu Ushers bekanntesten Songs unter anderem "Yeah!" und "DJ Got Us Fallinn in Love". Der 39-Jährige, der mit R&B-Alben wie "Confessions" und auch als Schauspieler bekannt wurde, war zuvor mit der Stylistin Tameka Foster zusammen, mit der er zwei Kinder hat.