Promis bei den US Open Wer war das noch gleich?

Das ist doch diese Schauspielerin... aus welchem Film nochmal? Und der da, ist das nicht dieser Sänger? Man erkennt sie zwar, kommt aber nicht auf ihre Namen: Außerhalb ihres natürlichen Habitats fällt es mitunter schwer, Prominente zu identifizieren. Sie sehen irgendwie anders aus als auf der Leinwand, auf der Bühne oder auf dem roten Teppich.

Bei den US Open in New York ist die Promi-Dichte auf den Tribünen traditionell hoch - wie diese Fotos aus den vergangenen zwei Wochen vom wichtigsten Tennisturnier des Landes zeigen. Schaffen Sie den Bildertest?