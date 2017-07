DMX festgenommen "Promi-Rapper oder nicht, alle müssen Steuern zahlen"

Steuern? DMX waren sie jahrelang offenbar egal - und das rächt sich nun: Weil er 1,7 Millionen Dollar an Steuern hinterzogen und seine Insolvenz vorgetäuscht haben soll, muss sich der US-Rapper vor Gericht verantworten. "Promi-Rapper oder nicht, alle Amerikaner müssen ihre Steuern bezahlen", teilte Staatsanwalt Joon H. Kim vor dem Gerichtstermin am Freitag mit.

DMX, der mit bürgerlichem Namen Earl Simmons heißt, war 1998 mit seinem Debüt-Album "It's Dark and Hell is Hot" der Durchbruch in der US-Musikszene gelungen. Auch die nächsten Alben des Dark Man X landeten an der Spitze der US-Charts.

Doch für seine Einnahmen zwischen 2002 und 2005 soll DMX keine Steuern bezahlt haben. "Während er Millionen mit seinen Songs gescheffelt hat, etwa 2003 mit seinem Hit 'X Gon' Give It To Ya', ließ DMX davon nichts den Steuerbehörden zukommen", warf die Anklagebehörde ihm vor. Während der Fiskus sie eintreiben wollte, versuchte der 46-jährige Musiker und Schauspieler stattdessen, sich zahlungsunfähig erklären zu lassen.

Insgesamt beantragte DMX laut Staatsanwaltschaft dreimal seine Zahlungsunfähigkeit - unter anderem, nachdem er keinen Unterhalt gezahlt hatte. Wenn er wegen aller 14 Anklagepunkte schuldig gesprochen würde, liegt die Höchststrafe laut Behörden bei 44 Jahren Gefängnis.

Weil er seinen Kindern 400.000 Dollar Unterhalt schuldig blieb, war DMX bereits 2015 zu einer mehrmonatigen Haftstrafe verurteilt worden. Auch sonst geriet er bereits häufiger mit dem Gesetz in Konflikt: 2009 wurde er in Phoenix wegen Tierquälerei, Diebstahls und Drogendelikten zu 90 Tagen Gefängnis verurteilt. 2011 musste er wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen sowie Körperverletzung für sieben Monate hinter Gitter.

Aus seiner ersten Ehe hat DMX vier Kinder. Er ist außerdem Vater mehrerer unehelicher Kinder. Er soll mit neun verschiedenen Frauen insgesamt 15 Kinder haben.