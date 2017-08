Wunsch einer Krebskranken Ein letzter Shake für Emily

Dieser eine Geschmack. Diese spezielle Mischung aus Milch, Zucker, Eis, Kaffee. Das war alles, was Emily Pomeranz noch einmal schmecken wollte, ein letzter Genuss vor dem Ende.

Die 50-Jährige lebte seit Längerem wegen unheilbaren Bauchspeicheldrüsenkrebs in einem Hospiz in Arlington im Bundesstaat Virginia, als sie diese Gedanken ihrem alten Freund Sam Klein mit auf den Weg gab: "Ich wünschte, ich könnte noch einen von Tommys Mokka-Milchshakes bekommen", sagte sie ihm mit einem leichten Lächeln - so berichtete es Klein später.

Und der zögerte nicht lange, wie unter anderem die BBC berichtet. Sofort schrieb er eine Mail an das kleine Restaurant Tommy's in Cleveland Heights. Dort hatte Pomeranz einst immer ihr geliebtes Mokka-Getränk geordert, daher musste auch der letzte Shake ihres Lebens aus dem Diner im US-Bundesstaat Ohio kommen.

"Ein paar Tage später bekam ich einen Anruf von Tommy Fello, dem Eigentümer von Tommy's", schilderte Klein später in einem Facebook-Post. "Ja, wir werden das hinbekommen", habe Fello ihm gesagt. Eine solche Bestellung habe es in der 47-jährigen Geschichte seines Lokals noch nicht gegeben, sagte der Wirt wenig später dem Sender "Fox 8 News".

"Ich war mir nicht mal sicher, ob wir das schaffen könnten", sagte Fello. Die Beteiligten hätten das anspruchsvolle Projekt "die Milchshake-Mission" getauft: 123 Dollar habe er allein für den Express-Versand von Cleveland Heights nach Arlington bezahlt: So legte der sehnsüchtig erwartete Shake über Nacht eine Strecke von rund 600 Kilometern zurück.

Der Aufwand lohnte sich, wie Klein schreibt: "Sie war begeistert. Sie sprach mit ihrer Familie darüber. Sie erzählte tagelang davon. Sie berichtete es ihren Freunden drüben in Cleveland und hier rund um Washington. Das war etwas, das jeden zum Lächeln gebracht hat."

Pomeranz starb vier Tage später. In Vergessenheit geraten soll sie nun aber nicht, wie Klein schreibt: "Also, meine Freunde, falls ihr in Cleveland Heights oder in der Nähe seid, macht bitte einen Stopp in Coventry, bestellt einen dieser unglaublichen Milchshakes, fragt nach Tommy (er ist derjenige, der in der Mitte des Restaurants kocht) und sagt ihm: 'Der ist für Emily. Danke, dass Du ihr einen geschickt hast.'"