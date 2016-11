Muslimin bei Misswahl in den USA Schleierhaft schön

Die Muslimin Halima Aden hat an der Wahl zur Miss Minnesota mit Kopftuch teilgenommen. Bei den Halbfinal-Ausscheidungen am Wochenende trug sie einen Hijab - und bei der Bademodenschau trat sie in einem Burkini auf, wie unter anderem die Zeitung "Minneapolis Star-Tribune" meldete. Unter den 44 anderen Bewerberinnen stach die 19-Jährige mit somalischen Wurzeln dabei heraus.

"Sei, wer du bist", sagte Aden dem US-Sender Kare 11. "Das ist das, was ich auch zum Job-Interview anziehe", sagte die Studentin über den Hijab. Das immer durchzuziehen, erfordere Mut.

"Es war ihre Entscheidung und ich bin so glücklich darüber", sagte die Mutter der jungen Frau, Rukia Aden, laut "Star-Tribune". "Für mich war es etwas Neues. Ich bin froh, in den Vereinigten Staaten zu leben, wo Menschen frei sind und anziehen können, was sie wollen", ergänzte sie.