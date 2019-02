Oscarreife Verwechslung "Sie halten mich für Octavia Spencer"

Die US-Schauspielerin und Komikerin Sherri Shepherd ist an einem Flughafen mit einer prominenten Kollegin verwechselt worden. Andere Menschen, mit denen sie sich in einem Wartebereich eines Flughafens aufgehalten habe, hätten sie für die Oscar-Gewinnerin Octavia Spencer gehalten. Das berichtete Shepherd in einem Live-Video aus der Lounge.

Darin wandte sich Shepherd direkt an Spencer, die für ihre Rolle im Film "The Help" mit einem Oscar für ihre Leistung als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet wurde: "Octavia, ich sitze hier und dieser Typ neben mir ist wirklich laut - er fragt sich, wieso ich dieses Jahr nicht wieder für einen Oscar nominiert war."

Shepherds Post wurde innerhalb kürzester Zeit Tausende Male aufgerufen. Das dürfte auch daran liegen, wie Shepherd mit der Verwechslung umging: "Die Leute lieben mich. Sie halten mich für Octavia Spencer und ich kann ihnen nicht sagen, dass ich Sherri Shepherd bin. Denn dann werfen sie mich hier raus", sagte Shepherd.

Denn offenbar hatte Shepherd zuvor auch Spencers Namen benutzt, um überhaupt Zutritt zu dem Wartebereich zu kommen. Ob sie die Verwechslung letztlich auflöste, verriet Shepherd jedoch nicht.

Spencer jedenfalls reagierte prompt auf das Video. "Sherri und ich wurden in den letzten 20 Jahren schon so oft verwechselt - das hier ist zwar nicht neu, dafür aber sehr lustig", schrieb die echte Oscar-Gewinnerin Spencer auf Instagram.