In der Öffentlichkeit Alkohol trinken - in den USA ist das in der Regel verboten. Wayne Rooney hat sich daran aber offenbar nicht gehalten. Am Flughafen Dulles bei Washington D.C. fiel der britische Fußballstar zudem wohl durch Gefluche auf. Das berichtete nun die örtliche Polizei. Die Folge: Die Sicherheitskräfte nahmen den 33-Jährigen vorübergehend fest.

Der Fall hatte sich den Angaben zufolge bereits am 16. Dezember ereignet. Rooney sei später wieder freigelassen worden. Laut Medienberichten zahlte Rooney Anfang des Jahres eine Strafe in Höhe von 25 Dollar.

Der 120-fache englische Nationalstürmer spielt mittlerweile für den amerikanischen Hauptstadtclub D.C. United. Rooney gerät in Sachen Alkohol nicht zum ersten Mal in Konflikt mit dem Gesetzt. Im September 2017 hatte ein britisches Gericht den gebürtigen Liverpooler wegen Trunkenheit am Steuer ein zweijähriges Fahrverbot und Hundert Sozialstunden auferlegt.