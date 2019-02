Säure-Opfer Vanessa Münstermann "Ich will mich nicht verstecken"

Das linke Auge zerstört, ein Ohr weggeätzt, die Hälfte ihres Gesicht starr und rot entzündet: In den ersten Wochen nach der Säure-Attacke ihres Ex-Freundes glaubte Vanessa Münstermann nicht, dass sie jemals wieder mit einem Mann Zärtlichkeiten austauschen würde. Jetzt hat sie ein Buch über ihr Leben nach dem Säure-Angriff geschrieben.

Denn Münstermann hat nach dem Angriff im Jahr 2016 zurück in ein geregeltes Leben gefunden. Sie ist Mutter einer acht Monate alten Tochter. Im Herbst will sie ihre Jugendliebe heiraten. Und: Verstecken will sich Münstermann trotz ihres entstellten Gesichtes nicht. So lautet auch der Titel ihrer Autobiographie, die nunerscheint: "Ich will mich nicht verstecken" (mehr über Vanessa Münstermann erfahren Sie hier).

Darin beschreibt Münstermann die Vorgeschichte des Verbrechens, für das ihr Ex-Freund mittlerweile eine zwölfjährige Haftstrafe wegen schwerer Körperverletzung verbüßt. Sie erzählt von Alpträumen, dem ersten Blick in den Spiegel, der Reha, dem Gerichtsprozess und Beziehungen zu Männern. "Da stehen Sachen drin, worüber ich noch gar nicht reden kann", sagte sie. "Ich wollte nicht larifari machen. Ich wollte echt sein."

Grundlage des 288-seitigen Buches bildete Münstermanns Tagebuch. In Telefonaten und bei Treffen mit einer weiteren Autorin rekonstruierten beide den Gerichtsprozess, der in den Tagebüchern fehlt.

Sie hat immer noch Angst

"Ich habe meine Tagebücher abgegeben, ohne sie vorher noch einmal zu lesen", sagte Münstermann. Sie habe noch immer Angst davor, dass der Täter sie umbringt, wenn er eines Tages aus dem Gefängnis kommt. Er habe ihr aus der Haft beleidigende Briefe geschrieben. Im Herbst erstritt Münstermann vor dem Landgericht Hannover in einem Zivilprozess 250.000 Schmerzensgeld, die der heute 37-Jährige jedoch nicht zahlte. Er ist nach Angaben seines Anwalts pleite.

Münstermann bemüht sich nach eigenen Angaben, der Zeit nach dem Säureangriff neue Erkenntnisse abzugewinnen. "Mein Tag war von Äußerlichkeiten bestimmt", sagt sie über ihr früheres Leben. "Meine Wimpern wurden länger und bunter, mein Haar konnte nicht rot und wild genug sein, mein Make-up kleisterte jegliche Mimik zu. Zum Schluss erkannte ich mich selbst nicht wieder."

Insofern sei die Zerstörung ihres hübschen Gesichts auch eine Befreiung gewesen, sagt sie: "Ab heute darfst du hässlich sein."