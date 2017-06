Handyvideo am Steuer Polizei will Verona Pooth anzeigen

Betont lässig im Auto sitzend, eine Hand am Lenkrad, gut gelaunt - so präsentierte sich Verona Pooth kürzlich in einem kurzen Videoclip auf Facebook. "Good Morning, ihr Lieben", schrieb die 49-Jährige darunter.

Nun haben die verwackelten Aufnahmen unliebsame Konsequenzen. Die Düsseldorfer Polizei kündigte eine Anzeige an. "Das Verkehrskommissariat schreibt am Mittwoch eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige, die dann an die Bußgeldstelle weitergeleitet wird", sagte eine Polizeisprecherin.

Die Beamten seien zu dem Ergebnis gekommen, dass Pooth während der Fahrt im öffentlichen Straßenverkehr ihr Handy für das Video genutzt habe und nicht angeschnallt gewesen sei. Das offensichtlich mit einem Handy selbst aufgenommene 16-Sekunden-Video war vergangene Woche auf Pooths Facebook-Seite eingestellt worden.

Die 49-Jährige hatte der "Bild"-Zeitung gesagt, eine Freundin habe sie auf dem Weg zum Eis-Essen am Steuer im Auto gefilmt. "Und angeschnallt habe ich mich auch, als ich vom Parkplatz fuhr."

Pooth hatte das Video ganz schnell wieder von ihrer Seite gelöscht, im Internet ist es dennoch zu sehen. Ihr drohen nun 60 Euro Strafe und ein Punkt in Flensburg. Bei zwei Vergehen werde in der Regel nur der höhere Verstoß geahndet, sagte die Polizeisprecherin. Das sei in diesem Fall die vorgeworfene Handy-Nutzung am Steuer.