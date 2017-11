Sturz bei Victoria's-Secret-Show Lächeln auf dem Laufsteg, Tränen Backstage 

Einmal für Victoria's Secret laufen - das ist wohl für viele Models ein Traum. Ming Xi ist schon mehrere Jahre dabei, die Show in der vergangenen Woche wurde aber zu "einem der härtesten Momente" ihrer Karriere, wie sie danach selbst auf Instagram schrieb. Der Grund dafür: Die Chinesin stürzte in Shanghai vor heimischem Publikum auf dem Laufsteg.

In der Show ging sie professionell mit dem Patzer um und lächelte ihn einfach weg, hinter der Bühne machte ihr der "Fall" aber deutlich mehr zu schaffen, wie durch die Ausstrahlung der Show im US-Fernsehen jetzt bekannt wurde.

Ming schritt in einem aufwendig verzierten Outfit mit Blütenflügeln und einem weißen Schleier über den Laufsteg, als sie ausrutschte. Ihre brasilianische Kollegin Gizele Oliveira half der 28-Jährigen wieder auf die Füße. Backstage konnte Ming ihre Tränen dann nicht mehr zurückhalten.

Der Sturz sei für sie besonders schwierig gewesen, weil die Show in ihrer Heimatstadt stattgefunden habe und sie vor den Augen ihrer Mutter und ihrer Freunde gelaufen sei, schrieb Ming.

"People" hatte zuvor spekuliert, dass der Sturz sicher nicht im TV gezeigt werde - in der Vergangenheit waren Patzer bei der US-Show herausgeschnitten worden, so etwa eine Szene im Jahr 2014, in der Sängerin Ariana Grande von dem Flügel des Models Elsa Hosk getroffen worden war.

In diesem Jahr garnierte der Sender CBS die Szene sogar noch mit aufgeregten Kommentaren der Produzenten, wie die "Washington Post" berichtete: "Ming ist gestürzt" - "Kann sie aufstehen? Ist sie okay?"