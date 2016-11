Wang Deshun Das ist "Chinas heißester Opa"

Sein Künstlername lautet "Old Fresh Meat", übersetzt "Altes, frisches Fleisch". Dazu passt sein Alter. 80 Jahre alt ist Wang Deshun, topfit - und ein gefragtes Modell.

Über Nacht wurde Wang Deshun in China und über die Landesgrenzen hinaus zum Internetstar. Sein Einsatz: dreißig Sekunden über einen Laufsteg der China Fashion Week laufen. Er war nicht zu übersehen, mit freiem Oberkörper schritt er sportlich dahin, auch sein weißer, langer Bart ist ein Markenzeichen.

"Chinas heißester Opa", titelten am nächsten Tag die Zeitungen. Andere schrieben von "Old Fresh Meat", einer Abwandlung der populären chinesischen Phrase "Little Fresh Meat", die verwendet wird, um attraktive, junge TV-Stars zu beschreiben.

Wang Deshun verdankt die ungewöhnliche Karriere seinem Sohn, der Musik für TV-Shows produziert. Auf dessen Handy sah einst der Topdesigner Hu Sheguang den energiegeladenen 80-Jährigen - und dachte sofort an eine Modell-Laufbahn.

Mit öffentlichen Auftritten hat Wang Deshun aber schon reichlich Erfahrung gesammelt. Zunächst arbeitete er als Pantomime, schließlich spielte er in einigen Kampfsportfilmen mit, unter anderem in der Hollywood-Produktion "Forbidden Kingdom." Seinen Oberkörper begann er mit 50 zu stählen - seitdem geht er ins Fitnessstudio.