Hilfe für Obdachlose Love is in the Hair

Für viele Menschen ist Weihnachten vor allem mit der Frage verknüpft, ob der DHL-Mann noch rechtzeitig die umfangreiche Amazon-Bestellung abliefert. Der Gedanke "Geben ist seliger denn nehmen" rückt anscheinend mehr und mehr in den Hintergrund. Wie beglückend es aber sein kann, nicht nur an sich selbst zu denken, konnte man am Samstag in Salzgitter bezeugen.

Gut eine Woche vor Weihnachten haben Obdachlose dort einen kostenlosen Haarschnitt bekommen. Für die Aktion waren am Samstag Mitglieder der Wohltätigkeitsorganisation "Barber Angels Brotherhood" aus ganz Deutschland angereist. Die Friseure des karitativen Vereins schneiden Obdachlosen und Bedürftigen kostenlos Bärte und Haare.

"Die Dankbarkeit, die man erfährt, ist einfach unglaublich schön", sagte Friseurin und Make-up-Artistin Melanie aus Braunschweig zu der Aktion. Viele Menschen in Deutschland haben kein Geld für einen Haarschnitt. Die "Barber Angels" wollen ihnen ermöglichen, sich trotzdem von Fachkräften modisch frisieren zu lassen. Das sei ein kleiner, aber wichtiger Beitrag, Würde zu bewahren und das Selbstvertrauen zu stärken, begründete der Verein seinen Einsatz.

Die "Barber Angels Brotherhood" tritt auf wie ein Motorrad-Klub und hat auch ähnlich strukturierte Aufnahmeriten. Friseure, die in den Rang des "Apostels", des aktiven "Barber Angels", rücken wollen, müssen sich in mindestens ein bis zwei Einsätzen beweisen, bevor sie den Titel tragen dürfen. Ziel des Vereins, der sich über Spenden und Mitgliederbeiträge finanziert, ist es, Aktionen wie die in Salzgitter in möglichst kurzen Abständen in ganz Deutschland durchzuführen.