Weinstein-Skandal überschattet "Elle"-Awards Frauenpower in Hollywood

Kathleen Kennedy wurde deutlich: "Sexualtäter müssen spüren, sich nicht darauf verlassen zu können, dass Macht, Reichtum oder Ruhm sie schützen", sagte die Präsidentin der Produktionsfirma "Lucasfilm" bei den diesjährigen "Women in Hollywood Awards" der Zeitschrift "Elle" in Los Angeles.

In ihrer Rede, die der "Hollywood Reporter" veröffentlichte, nannte Kennedy den Filmproduzenten Harvey Weinstein, dem Vergewaltigung sowie sexuelle Belästigung vorgeworfen werden, beim Namen: Die Aufdeckung dessen, was "Weinstein tat und was ihm erlaubt wurde, zu tun", werde das Bewusstsein dafür erhöhen, was Frauen in der Filmbranche seit langer Zeit ertragen müssten.

Kennedy sprach den Frauen, die Vorwürfe gegen Weinstein erhoben, ihre Bewunderung aus: Ihr Mut werde anderen Frauen mit ähnliche Erfahrung die Kraft geben, dies an die Öffentlichkeit zu bringen.

Sie fordert die Einrichtung einer Kommission, die Schutzmaßnahmen gegen sexuellen Missbrauch in Hollywood erarbeiten soll. Diese solle von den Studios, den Gewerkschaften in der Branche und den Agenturen getragen werden.

Kennedy, die an Filmen wie "Schindlers Liste", "Zurück in die Zukunft" und "Star Wars" gearbeitet hat, wurde mit einem der Awards ausgezeichnet. Die anderen Preisträgerinnen waren Jennifer Lawrence, Laura Dern, Tessa Thompson, Jessica Chastain, Cicely Tyson, Margot Robbie und Riley Keough.