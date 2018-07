Den bemerkenswertesten Ausraster...

... hatte dieser Tage Whoopi Goldberg. Die Schauspielerin schrie in der Unterhaltungsshow "The View" die Fox-Moderatorin Jeanine Pirro regelrecht an. Pirro hatte Goldberg zuvor vorgeworfen, unter einem "Trump-Geisteskrankheits-Syndrom" zu leiden. Goldberg wies das zurück - und holte dem "People"-Magazin zufolge zu einer Art Abrechnung aus.

"Ich bin genervt von Leuten, die Gespräche damit beginnen, Mexikaner seien Lügner oder Vergewaltiger", sagte sie. "Hören Sie, ich bin 62 Jahre alt, da waren eine Menge Leute im Präsidialamt, mit denen ich nicht einer Meinung war - aber ich habe noch niemals etwas erlebt wie das hier im Moment." Goldberg erläuterte ihre Position zu Donald Trump noch ein wenig, dann sagte sie: "Tschüss, ich bin fertig!"

Die prominenteste Nebenrolle...

... hat vermutlich Taylor Swift bei dem Heiratsantrag von zwei Fans gespielt. Bei einem "meet and greet" am Rande eines Konzerts in Philadelphia kniete ein Mann nieder, zückte einen Verlobungsring und stellte seiner Freundin die Frage aller Fragen.

Zeugin eines Heiratsantrages Am Rande eines Konzerts in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania gab es für einige wenige Fans die seltene Gelegenheit, die Sängerin bei einem vereinbarten "meet and greet"-Termin persönlich zu treffen. Ein Paar kam - und tat etwas Überraschendes. Swift beim Konzert in Louisville: Der Mann kniete nieder, zückte einen Verlobungsring und machte seiner Freundin einen Heiratsantrag - vor den Augen der Sängerin. Swift veröffentlichte ein Foto des Moments, bei dem sie mit offenem Mund verblüfft dasteht, auf Instagram. Dazu witzelte sie, sie fühle sich als "third wheel" - als fünftes Rad am Wagen, wie man im Deutschen sagen würde. "Taylor Swifts Reputation Stadium Tour" in Louisville. Tatsächlich verbinden die Verlobten aber etwas ganz Besonderes mit der US-Sängerin. Sie haben sich vor fünf Jahren bei ihrer "Red"-Tour kennengelernt. Zurzeit ist Swift noch bis November mit ihrem Album "Reputation" weltweit auf Tour.

Swift selbst war in die Aktion offenbar nicht eingeweiht: Sie veröffentlichte ein Foto des Moments, bei dem sie mit offenem Mund verblüfft dasteht. Dazu witzelte sie, sie fühle sich als "third wheel" - als fünftes Rad am Wagen, wie man im Deutschen sagt.

Tatsächlich verbinden die Verlobten aber etwas ganz Besonderes mit der US-Sängerin: Sie haben sich vor fünf Jahren bei ihrer "Red"-Tour kennengelernt.

Die kurioseste Einschätzung über eine Autofahrerin...

... traf in jüngster Zeit womöglich die Versicherung der Rallyelegende Heidi Hetzer. Die 81-Jährige reiste in ihrem petrolfarbenen Oldtimer "Hudo", Baujahr 1930, in zweieinhalb Jahren um die Welt. Hetzers Versicherung scheint das als Beleg für ihre Fähigkeiten am Steuer allerdings nicht zu reichen.

Das Unternehmen wollte die Rentnerin bei der Neuanmeldung eines Wohnmobils nun als Fahranfängerin einstufen. "Das ist doch ein Witz", sagte die Autohaus-Chefin darüber. Sie gibt sich allerdings optimistisch: Sie werde bestimmt bald eine Lösung für das Problem finden.

Fahranfängerin, sehr erfahren Heidi Hetzer war früher Rallyefahrerin und Autohaus-Chefin - und gilt für ihre Versicherung trotzdem offiziell als Fahranfängerin. Die 81-Jährige kann das nicht nachvollziehen: "Das ist doch ein Witz", sagte Hetzer nun. Seit 65 Jahren habe sie einen Führerschein. Hetzer kehrte erst im vergangenen Jahr nach ihrer Weltreise in einem Oldtimer zurück nach Berlin - und ließ sich dort, mit einem Pokal auf der Motorhaube ihres Autos stehend, von ihren Fans feiern. Im Juli 2014 machte sich die damals 77-jährige Motorsportlerin mit ihrem Oldtimer Hudson auf den Weg und fuhr um die Welt. Die Reise dauerte 960 Tage und führte die Rentnerin durch etwa 60 Länder. Hier posiert Hetzer auf dem legendären Highway 66 im US-Staat Arizona (USA) neben ihrem Oldtimer "Hudo". Vorbild für Hetzers Oldtimertrip durch Asien, Australien, Neuseeland, Nord- und Südamerika sowie das südliche Afrika zurück nach Europa war eine Reise der Industriellentochter und Rennfahrerin Clärenore Stinnes in den Zwanzigern. Bevor sich die Rentnerin im Juli 2014 auf den Weg machte, bat sie ihre Kinder um Erlaubnis. "Wir haben geklärt, dass ich ihr Erbe einfach verballere", sagte sie damals. Hetzer führte jahrelang ein Berliner Autohaus, sie ist zudem ehemalige Rallyefahrerin mit Promifaktor. Hetzers Liebling: der Hudson Great Eight, Baujahr 1930.

Das vielleicht überraschendste Comeback...

... feierte Hulk Hogan. Die Firma World Wrestling Entertainment, die die großen Wettkämpfe veranstaltet, hat den 64-jährigen Muskelberg wieder in ihre Hall of Fame aufgenommen. Vor drei Jahren hatte das Unternehmen Terrence Gene Bolea, wie Hogan mit bürgerlichem Namen heißt, rausgeworfen - offenbar wegen rassistischer Ausfälle.

In einer Mitteilung der Firma heißt es: "Diese zweite Chance folgt auf Hogans zahlreiche öffentliche Entschuldigungen und seiner freiwilligen Arbeit mit jungen Leuten, bei der er ihnen hilft, aus seinen Fehlern zu lernen." Hogan reagierte auf Twitter: "Ich habe für diesen Tag gebetet und ich habe endlich das Gefühl, es zurück nach Hause geschafft zu haben."

Zurück auf dem Wrestling-Olymp Hulk Hogan vor Gericht: 2016 wurde das US-Klatschportal "Gawker" zur Zahlung von 140 Millionen Dollar an Hogan verurteilt - das Unternehmen stellte kurz darauf einen Insolvenzantrag. In dem Streit ging es um ein Video, das Hogan beim Sex mit der Frau eines Freundes zeigte. "Gawker" hatte Ausschnitte davon veröffentlicht. Nach dem Prozess einigte sich das Portal mit dem Wrestler auf eine Zahlung von 31 Millionen Dollar. Terry Bollea, wie Hogan (r.) tatsächlich heißt, hatte es in den Achtzigerjahren als erster Wrestler zu weltweitem Ruhm gebracht. Hier ist er im April 2014 als Moderator im Wrestling-Ring zu sehen, zusammen mit seinem ehemaligen Kollegen Steve Austin. Hulk Hogan - der Name ist immer noch ein Synonym für Wrestling. Vielleicht auch deshalb hat die Firma World Wrestling Entertainment (WWE), die die großen Wettkämpfe veranstaltet, den 64-Jährigen wieder in ihre Hall of Fame aufgenommen. Vor drei Jahren hatte das Unternehmen Hogan rausgeworfen. Der Grund sollen rassistische Äußerungen gewesen sein. Nun heißt es in einer WWE-Stellungnahme: "Diese zweite Chance folgt auf Hogans zahlreiche öffentliche Entschuldigungen und seiner freiwilligen Arbeit mit jungen Leuten, bei der er ihnen hilft, aus seinen Fehlern zu lernen." Hogan mit seiner Ex-Frau Linda: Die Ehe zerbrach 2007 nach 24 Jahren. Es folgte ein Rosenkrieg. Als das Sextape mit der Frau seines Freundes entstanden sein soll, war er noch mit Linda verheiratet. Hogan will nichts von dem Video gewusst haben. Inzwischen hat der Wrestler wieder geheiratet: Die neue Frau des "Hulksters" ist Jennifer McDaniel. Das Paar ließ sich im Dezember 2010 trauen. Hulk Hogan mit seiner Tochter Brooke im Jahr 2006: Die Familienmitglieder waren Protagonisten der Doku-Soap "Hogan Knows Best". Brooke Hogan im Juni 2015: Die Tochter der Wrestling-Legende hat Ambitionen in der Musik- und Fernsehbranche. Hulk Hogan war der größte Star in der Welt der Schaukämpfe, die bekannteste Marke der Branche, dutzendfacher Champion in den Achtziger- und Neunzigerjahren. Hier hat er Basketballstar Karl Malone im Griff. Das Foto stammt aus dem Jahr 1998. Hulk Hogan 1989 im Kampf gegen Randy "Macho Man" Savage: Im Ring galt Hogan als nahezu unbesiegbar, aber dort konnte sich die Wrestling-Ikone ja auch darauf verlassen, dass die Kämpfe nach Drehbüchern abliefen. Der "Hulkster" im Jahr 1985: Siegerpose im New Yorker Madison Square Garden. Seinen 2,2 Millionen Followern bei Twitter teilte Hogan nun zur Rückkehr in die Hall of Fame mit: "Ich habe für diesen Tag gebetet und ich habe endlich das Gefühl, es zurück nach Hause geschafft zu haben."

Das seltsamste Ende eines Konflikts...

... präsentierte in dieser Woche Johnny Depp. Die juristische Auseinandersetzung über Missmanagement und Betrug, die der Schauspieler mit seinem früheren Management führte, sei beendet worden, teilte eine Sprecherin des 55-Jährigen mit - kurz vor einer für August in Los Angeles angesetzten Gerichtsverhandlung.

Details der Einigung? Werden lieber nicht genannt. Wie viel Geld geflossen ist? Offen. Klar ist: Der "Fluch der Karibik"-Star hatte die Manager wegen mehr als 25 Millionen Dollar verklagt. Depp warf ihnen vor, ihre Nachlässigkeit habe ihm Kosten in dieser Höhe beschert. Unter anderem sollen wegen verspäteter Steuerzahlungen 7,5 Millionen Dollar Strafen aufgelaufen sein.

Missmanagement und Millionen Johnny Depp gilt als jemand, der Dinge gern mal aufbauscht. Als seine mit ihm zerstrittenen Manager behaupteten, er gebe Zehntausende Dollar für Wein aus, entgegnete der Schauspieler, es sei in Wahrheit viel mehr. Nun ist der hinter der Posse liegende Streit über Missmanagement und Betrug ganz leise und ohne viel Aufsehen beigelegt worden. Die juristische Auseinandersetzung, die Depp mit der Management-Gruppe TMG führte, sei beendet worden, teilte eine Sprecherin des 55-Jährigen mit - kurz vor einer für August in Los Angeles angesetzten Gerichtsverhandlung. Details der Einigung? Werden lieber nicht genannt. Wie viel Geld geflossen ist? Offen. Johnny Depp und Marilyn Manson bei der Golden Gods Award Show 2012: Der "Fluch der Karibik"-Star hatte die TMG-Manager wegen mehr als 25 Millionen Dollar verklagt. Er warf ihnen vor, ihre Nachlässigkeit habe ihm Kosten in dieser Höhe beschert. Unter anderem sollen wegen verspäteter Steuerzahlungen 7,5 Millionen Dollar Strafen aufgelaufen sein. TMG hatte dagegengehalten, hinter den Verzögerungen stehe ein extravaganter Lebensstil des Schauspielers, den er sich eigentlich nicht leisten könne. Sein einst auf 650 Millionen Dollar geschätztes Vermögen habe er verprasst - für Villen, Jachten, Kunstwerke, und, und, und. Depp wies das jedoch empört zurück. Depp in seiner wohl berühmtesten Rolle - als Pirat Jack Sparrow: Die jetzige Einigung ist laut Depps Sprecherin "ein weiteres Zeichen dafür, dass Johnny entschlossen ist, seinen persönlichen und künstlerischen Ruf im Interesse seiner Familie und seiner Karriere entschieden zu verteidigen". Depp könne sich nun auf die Tournee mit seiner Band, den Hollywood Vampires, konzentrieren.

Eine betrübliche Tinder-Einsicht ...

... hatte Drew Barrymore. Die Schauspielerin ist offenbar kein Fan mehr gewisser Onlinedienste: "Ich benutze keine Dating-Apps mehr. Aber es hat Spaß gemacht, sie auszuprobieren", sagte Barrymore nun. Sie habe immer ein Blind Date erleben wollen, doch es habe nie wirklich funktioniert.

Dating als Promi Schauspielerin Drew Barrymore wollte eigentlich immer ein Blind Date erleben - doch mittlerweile hat sie den Plan offenbar ad acta gelegt. "Ich benutze keine Dating-Apps mehr. Aber es hat Spaß gemacht, sie auszuprobieren", sagte die Schauspielerin im Interview mit "ET". Sie habe für sich herausgefunden, dass diese Art von Rendezvous für sie nicht die richtige sei. "Ich habe in der Öffentlichkeit gearbeitet seit ich jung war", sagte sie. Ihrem Gegenüber sei sie deshalb nicht wirklich unbekannt. Auch ihre Freunde sind ihr offenbar keine große Hilfe bei der Partnersuche: "Keiner meiner Freunde wollte mich jemals verkuppeln", sagt die 43-Jährige. Im Jahr 2016 trennten sich Barrymore und ihr dritter Mann Will Kopelman.

Der Grund dafür ist wenig überraschend: Sie stehe schon lange in der Öffentlichkeit. Ihrem Gegenüber sei sie also nicht wirklich unbekannt. "Deshalb funktioniert es nicht", sagte sie. Auch auf Hilfe aus ihrem privaten Umfeld kann Barrymore offenbar nicht hoffen. "Keiner meiner Freunde wollte mich jemals verkuppeln", sagt sie.