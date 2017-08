Will Smith bei "Carpool Karaoke" Voll auf die Ohren

Die Liste der Megastars, die bei James Corden im Auto gesessen, gezappelt, gesungen und gegrölt haben, ist ebenso lang wie beeindruckend: Katy Perry, Jennifer Lopez, Lady Gaga, Stevie Wonder, Elton John, Michelle Obama, Adele, Madonna, Red Hot Chili Peppers, Rod Stewart, George Clooney, Julia Roberts und Gwen Stefani haben es getan.

Zum Auftakt einer Serie von 20 neuen Episoden auf Apple Music hat sich nun Will Smith beim "Carpool Karaoke" sehen lassen. Gemeinsam tuckertern die beiden über den Sunset Boulevard in Los Angeles, rappten, sangen und wurden dabei von einer Brassband in schicken Uniformen begleitet.

Das war nett, aber auch ein bisschen unterspannt, weil allzu professionell. Smith ist vor allem als Schauspieler und Produzent bekannt, allerdings ist er auch ein alter Rapper. Schon mit zwölf Jahren reimte er seinen ersten Song, "nie veröffentlicht", mit 16 folgte "Girls ain't nothing but trouble", wie er Corden im Auto erzählte. In den letzten Tagen der High School sei dieser Song sogar im Radio gespielt worden - großes Kino! "Eigentlich warst du damals schon auf der Höhe deines Erfolgs", so Corden. Später gewann Smith tatsächlich den ersten Hip-Hop-Grammy für den Song "Parents Just Don't Understand".

Wie oft man ihn schon gefragt habe, ob er Barack Obama in einem Film spielen wolle, wollte Corden von Smith wissen. Oft, so die Antwort. "Ich habe Barack mal selbst darauf angesprochen, er sagte, ich hätte die richtigen Ohren für die Rolle."

Angeblich hat Corden sich immer noch nicht daran gewöhnt, in seinem Arbeitsalltag mit derart prominenten Menschen zu tun zu haben. Im Gespräch mit "E!News" erklärte er: "Wenn ich meinem zwölfjährigen Ich erzählen könnte, dass dies mein Leben ist, würde sein Kopf explodieren." Niemals habe er sich auch nur vorstellen können, je Will Smith zu treffen "ganz zu schweigen von E-Mails, SMS oder so, die ich mit ihm austausche".

Offenbar eher selten erhält der notorisch gut gelaunte Corden von namhaften Kandidaten einen Korb. Unlängst sorgte Oasis-Mann Liam Gallagher für Schlagzeilen, als er erklärte, es gebe keine "fucking chance", dass er dem Spektakel je beiwohnen werde. Er müsse das Format noch nicht mal anschauen, um zu wissen, dass er es nicht mögen würde. "James Corden ist ein Schwachkopf."