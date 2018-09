Musiker und Schauspieler Will Smith hat seinen 50. Geburtstag mit einer großen Bungee-Jumping-Aktion in der Nähe des Grand Canyon gefeiert. Er sprang aus einem Helikopter, ließ die Aktion filmen und übertrug sie live auf seinem YouTube-Kanal.

"Das ist wunderschön", sagte Smith mehrfach, als er noch am Seil baumelte und über den Canyon geflogen wurde. Die Erfahrung beschrieb er als einen Trip "von purem Horror zu absolutem Glück".

Die Aktion erinnerte stark an ein Reality-TV-Format. Neben Will Smith waren auch seine Frau Jada Pinkett Smith sowie die drei Kinder des Paares zum Grand Canyon gereist; dort wurden sie von Verwandten und Freunden begrüßt - und von mehreren Kameras. Es gab außerdem einen Moderator, der Interviews mit den Anwesenden führte: Alfonso Ribeiro, der einst neben Will Smith in der TV-Serie "Der Prinz von Bel-Air" als Carlton zu sehen war.

Den YouTube-Kanal von Smith haben rund 3,4 Millionen Menschen abonniert. Das Bungee-Jumping fand den Angaben des Schauspielers zufolge als Teil von "Yes Theory" statt. Die Mitglieder der Gruppe regen dazu an, die eigene Komfortzone zu verlassen und Ungewöhnliches zu wagen. Sie hatten Smith für die Aktion nominiert.

Für Smith dürfte es ein Sprung aus der Komfortzone gewesen sein, genauso wie Eigenwerbung. Zudem sprang der Schauspieler aber auch für den guten Zweck aus dem Helikopter: Er sammelte Spenden für den Hilfsfonds Education Cannot Wait, der sich für bessere Schulbildung von Kindern in Notsituationen einsetzt.