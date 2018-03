Prominenter Tanzschüler Salsa-Unterricht für Will Smith

Tanzkurse gehören für viele Jugendliche zur Teeniezeit dazu, doch Will Smith hat jetzt gezeigt, dass man auch mit fast 50 noch einen neuen Tanz lernen kann: Allerdings ließ sich der Sänger nicht Walzer oder Discofox beibringen - und das auch noch von einem prominenten Lehrer: "Salsa-Unterricht bei Marc Anthony", schrieb der Rapper und Schauspieler bei Instagram.

Die Tanzstunden waren offenbar ein großer Traum des 49-Jährigen. Das Video, das ihn und Anthony beim Tanzen zeigt, versah er mit dem Hashtag "Bucketlist". Im Bewegtbild sind die beiden Männer beim Tanzen auf einem Boot im Hafen von Miami zu sehen. Zu Anthonys Lied "Vivir Mi Vida" demonstriert er Smith die richtigen Tanzbewegungen.

Offenbar hatten die beiden Musiker viel Spaß an dem Unterricht: Immer wieder lachen sie und fallen sich schließlich in die Arme - fast so, als hätte Smith das entscheidende Tor in einem Fußballspiel erzielt.