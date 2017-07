William und Kate in Berlin ...und am Abend noch zur Gartenparty

Der britische Prinz William und seine Frau Kate haben am ersten Tag ihrer Deutschland-Reise in Berlin ein straffes Programm absolviert. Zuerst ging es für Kate und William zum Mittagessen bei der Kanzlerin, dann folgte Händeschütteln am Brandenburger Tor und später ein Besuch beim Verein Straßenkinder im Stadtteil Marzahn.

Am Vormittag waren der Thronfolger und die Herzogin von Cambridge mit ihren beiden Kindern, dem dreijährigen George und der zweijährigen Charlotte, auf dem Flughafen Tegel gelandet. Es ist die erste Familienreise durch Deutschland seit dem Brexit-Votum. Weitere Stationen sind am Donnerstag und Freitag Heidelberg und Hamburg.

Prinz George und Prinzessin Charlotte waren bei den offiziellen Veranstaltungen nicht dabei. Ob William und Kate beim Treffen mit Angela Merkel im Kanzleramt über den anstehenden EU-Austritt der Briten sprachen, wurde nicht bekannt, das Treffen war privat. Europapolitik stand aber auf der Tagesordnung. Merkel empfing ihren Besuch auf einem roten Teppich und führte William und Kate auf den Balkon des Kanzleramts, von dem man das Regierungsviertel überblickt.

Bad in der Menge am Brandenburger Tor

Danach feierten Fans und Schaulustige die royalen Besucher am Brandenburger Tor. Hunderte Menschen säumten das Berliner Wahrzeichen, viele wedelten mit Fähnchen in Schwarz-Rot-Gold oder mit dem Union Jack. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) begleitete William und Kate mit seiner Tochter Nina. Zur Begrüßung überreichte der 52-Jährige Herzogin Kate einen Strauß weißer Blumen.

Bei einem anschließenden Besuch des Holocaust-Mahnmals trafen sie den Zeitzeugen Leon Schwarzbaum (96). Dem Überlebenden der Konzentrationslager Auschwitz und Sachsenhausen stellten William und Kate viele Fragen, Schwarzbaum zeigte alte Familienfotos. Anschließend unterschrieb das Paar im Gästebuch.

"Es ist sehr bewegend", sagte William nach dem Besuch der Ausstellung unter dem Mahnmal.

Vom Plattenbau-Viertel ins Schloss Bellevue

Am Nachmittag traf das Paar im Stadtteil Marzahn mit Helfern des Vereins Straßenkinder sowie mit Teresa Enke zusammen. Die Witwe des Torhüters, der 2009 Suizid beging, hat eine Stiftung gegen Depressionskrankheiten gegründet. Beim Treffen sprachen sie unter anderem über das Tabu, Depressionen zu thematisieren. Danach ging es ins Schloss Bellevue zum Tee bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

Die Mitglieder der britischen Königsfamilie mischen sich nicht in die Politik ein, reisen aber oft im Auftrag der Regierung. Ein offizieller Staatsbesuch ist die Deutschlandreise nicht. William ist der Zweite der britischen Thronfolge nach seinem Vater Prinz Charles. Sein Sohn George folgt ihm auf Platz drei.

Am Abend stand für William und Kate noch eine Nachfeier des 91. Geburtstags von Königin Elizabeth II. in der Botschafterresidenz im Stadtteil Grunewald auf dem Programm. Der britische Botschafter Sebastian Wood scherzte, neben 500 geladenen Gästen seien noch sechs Millionen ungebetene Gäste im Garten der Residenz: Mücken. Wem zur Abwehr der Insekten Gin und Pimm's-Cocktail nicht reichten, empfahl er das bereitstehende Mückenmittel.

Die Queen selbst besuchte am Donnerstag in London mit ihrem Mann Prinz Philip einen Empfang anlässlich der Staatsgründung Kanadas vor 150 Jahren.