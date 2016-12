Hugh Jackman vs. Ryan Reynolds Was konkurriert, das neckt sich

Wade Wilson alias Deadpool hat ein Problem. Er hat zwar Superkräfte, ist aber furchtbar entstellt. Wie tritt man also der Angebeteten am Besten gegenüber, um sich die Chancen mit ihr nicht zu versauen? Richtig, indem man sich ein Foto von Hugh Jackman auf das Gesicht tackert.

Im Marvel-Film "Deadpool" sparte Schauspieler Ryan Reynolds nicht mit Seitenhieben auf seinen Kollegen, den X-Men-Star und Wolverine-Darsteller Jackman. Selbst in der Werbekampagne rund um den Start seines Films teilte er genüsslich gegen den Australier aus.

@VanCityReynolds asked me to post this 100% real video by him on being honored with a star on Hollywood's Walk of Fame today. Ein von Hugh Jackman (@thehughjackman) gepostetes Video am 15. Dez 2016 um 7:03 Uhr

Dafür gab es nun die Retourkutsche. Reynolds war zur Einweihung seines Sterns auf dem Walk of Fame in Hollywood gekommen und präsentierte der Presse erstmals seinen Nachwuchs mit Schauspielerin Blake Lively. Parallel dazu erschien jedoch ein Video im Internet, in dem Jackman, nun seinerseits hinter einer Papp-Maske Reynolds verborgen, aller Welt erzählt, wie toll er sei.

"Ihr kennt mich vielleicht noch als Sexiest Man Alive 2010 des 'People'-Magazins oder aus dem zwölftbesten DC-Comic-Film 'Green Lantern'", witzelt Jackman als Papp-Reynolds über den echten Reynolds. Wer hätte gedacht, dass er nach einem Stern auf Kanadas Walk of Fame auch noch einen in Hollywood bekommen würde. Schließlich habe er ja seinen Theater-Kurs an der High School nicht bestanden.

"Um meinen Lieblingschauspieler zu zitieren, den großen Australier Hugh Jackman, der nebenbei 'Peoples' Sexiest Man schon deutlich früher als ich war, Amerikaner sind die großzügigsten Menschen", sagte der falsche Reynolds. Zum Schluss forderte er die Fans noch auf, den Reynolds Stern gebührend einzuweihen: "Danke Amerikaner, pinkelt ruhig auf meine Seite des Bürgersteigs", sagte Jackman hinter seiner Pappmaske.