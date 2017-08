"Wonder Woman" Gal Gadot "Alle, die keine Feministen sind, sind Sexisten"

Superhelden sind Jungssache? Von wegen: Der aktuelle "Wonder Woman"-Film mit Gal Gadot in der Hauptrolle beweist das exakte Gegenteil. Bleibt die Frage, ob die Schauspielerin für den Film einfach nur ihren Job machte - oder ob sie sich selbst für die Gleichstellung von Frauen einsetzt und sich sogar als Feministin bezeichnet.

Diese Frage hat die 32-Jährige nun beantwortet. "Ja, natürlich!", sagte Gadot nun dem "Rolling Stone" auf die Frage, ob sie Feministin sei. "Jede Frau, jeder Mann, einfach alle sollten Feministen sein." Die Begründung ist laut Gadot einfach: "Weil alle, die keine Feministen sind, Sexisten sind".

Sie habe Momente erlebt, in denen sich Männer daneben benommen hätten: "Nicht sexuell, aber unanständig in einer sexistischen Art. Respektlos. Das Leben war nicht immer rosig und toll für mich als Frau in der Welt."

In der Comic-Verfilmung "Wonder Woman" spielt die ehemalige "Miss Israel" die Superheldin und Amazone. Schon bei der Vorpremiere des Films war die Haltung der Crew zur Feminismus-Frage klar geworden: Zu der Aufführung waren nur Frauen eingeladen.

Bei "Wonder Woman" übernahm das erste Mal eine Frau bei der Verfilmung einer DC- oder Marvel-Vorlage die Regie. Patty Jenkins wurde 2003 mit ihrem Debüt "Monster" quasi über Nacht bekannt. Der Film über die real existierende Serienkillerin Aileen Wuornos verhalf seiner Hauptdarstellerin Charlize Theron zu einem Oscar - und Jenkins zur freien Auswahl für ihr nächstes Filmprojekt. Jenkins sagte: "Wonder Woman".

2019 soll die geplante Fortsetzung des Blockbusters in die Kinos kommen.