Seit Jahrzehnten steht die Frage im Raum, ob Woody Allen als junger Mann sich an seiner Adoptivtochter vergangen hat. Dylan Farrow behauptet das seit Jahrzehnten, der Regisseur bestreitet die Vorwürfe. Nun hat sich Allens Ehefrau Soon-Yi Previn zum ersten Mal seit vielen Jahren dazu geäußert.

Die 47-Jährige, die vor der Beziehung mit Allen die Adoptivtochter von dessen damaliger Freundin Mia Farrow war, sieht ihren Mann einer Kampagne ausgesetzt. Ihre Adoptivmutter nutze die #MeToo-Debatte für die Weiterverbreitung der alten Missbrauchsvorwürfe, sagte sie dem Magazin "New York Magazin".

Mit dem Magazin sprach Previn ausführlich über das schwierige Verhältnis zu ihrer Adoptivmutter und die Beziehung zu Allen. Sie sei schon bald nach der Adoption mit Mia Farrow aneinandergeraten, die sie wie ein Dienstmädchen behandelt habe. Previn beteuerte in dem Interview auch, nicht manipulativ in die Beziehung mit Allen gedrängt worden zu sein.

AP Woody Allen und Soon-Yi Previn (1997 in Venedig)

Allen hatte Anfang der Neunzigerjahre bekannt gegeben, sich in die Adoptivtochter seiner Partnerin verliebt zu haben. Die damals beinahe 20 Jahre alte Previn und der 35 Jahre ältere Allen gingen eine Beziehung ein und sind bis heute verheiratet.

Später beschuldigte Mia Farrow Allen, ihre Adoptivtochter Dylan missbraucht zu haben. Untersuchungen der New Yorker Kinderfürsorge und des Yale New Haven Hospital Reports kamen zu dem Ergebnis, es habe kein Kindesmissbrauch stattgefunden. Ein Staatsanwalt stellte die Ergebnisse jedoch infrage, wollte der damals siebenjährigen Dylan Farrow aber offenbar keinen anstrengenden Prozess zumuten. 1992 verlor Allen in einem Prozess das Sorgerecht für seine Tochter.

Dylan Farrow hat detailliert über die mutmaßlichen Übergriffe Allens gesprochen. Der Regisseur bestritt die Vorwürfe von Anfang an und warf seiner Ex-Partnerin vor, Dylan und ihren Bruder Ronan Farrow, Allens leibliches Kind, gegen ihn aufzuwiegeln. Ronan Farrow, der mittlerweile als Journalist arbeitet, unterstützt die Aussagen seiner Schwester seit Jahren (hier erfahren Sie mehr zu dem Thema).

AP Ronan und Mia Farrow (im April in New York)

Previn wendet sich eigenen Angaben zufolge nun mit ihrer Darstellung an die Öffentlichkeit, da Allen aus ihrer Sicht ungerecht behandelt werde. Es sei ihr nie darum gegangen, Mia Farrow etwas heimzuzahlen - "aber was mit Woody gemacht wurde, ist so erschütternd und ungerecht". Ihre Adoptivmutter habe die #MeeToo-Bewegung für ihre Zwecke genutzt und Dylan als Opfer inszeniert.

Nachdem Dylan Farrow im Januar ihre Vorwürfe detailliert publik gemacht hatte, wies Allen diese erneut zurück. Sie und ihre Familie würden die Bewegung Time's Up, die durch #MeeToo große Bekanntheit erlangt hatte, nutzen, "um diese diskreditierenden Vorwürfe zu wiederholen".

Auch in dem jetzt erschienen Artikel wird Allen zitiert. "Die Leute glauben, dass ich Soon-Yis Vater bin und meine minderjährige, zurückgebliebene Tochter vergewaltigt sowie geheiratet habe", sagte er demzufolge. "Ich bin ein Verstoßener."

Mia Farrow hat auf eine Bitte um eine Stellungnahme bislang nicht reagiert, Dylan und Ronan Farrow äußerten sich auf Twitter: Mia Farrow sei eine gute Mutter, heißt es darin.

My statement on New York Magazine: pic.twitter.com/xml6pdaZqb — Dylan Farrow (@RealDylanFarrow) 17. September 2018

Der Artikel im "New York Magazine" sei zudem falsch und unfair. Dylan Farrow wies auch darauf hin, dass sich der Autor des Textes, Daphne Merkin, als langjähriger Freund Woody Allens bezeichnet habe.