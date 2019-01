Sieben Monate nach Tod des Rappers Sohn von XXXTentacion geboren

Gekyume Onfroy - diesen Namen trägt das Baby, das Jenesis Sanchez am Samstag zur Welt brachte. Es ist der Sohn des US-Rappers XXXTentacion, der vor sieben Monaten im US-Bundesstaat Florida erschossen worden war. Die Mutter des Musikers, Cleopatra Bernard, gab die Geburt bekannt.

"Gekyume" gilt als Wort, das der Rapper geprägt hat. Es bedeutet demnach so viel wie "ein anderer Zustand" oder "nächstes Gedanken-Universum". Cleopatra Bernard hatte schon im November angekündigt, dass das Baby Gekyume heißen soll.

XXXTentacion, bürgerlich Jahseh Dwayne Onfroy, war im Juni 2018 im Alter von 20 Jahren in der Stadt Deerfield Beach überfallen und erschossen worden. Nach dem Tod des Rappers, dessen Karriere auf der Musikplattform SoundCloud startete, kam es unter anderem in Los Angeles zu spontan organisierten, mitunter chaotischen Gedenkfeiern. Weltstar Kanye West twitterte: "Ruhe in Frieden. Ich habe dir nie gesagt, wie sehr du mich inspiriert hast."

XXXTentacion hatte in den USA vergangenes Jahr zwei Nummer-Eins-Alben. Eine der Platten mit dem Titel "?" war im März 2018 erschienen. Die zweite, "Skins", kam erst posthum im Dezember auf den Markt.

Der Rapper galt als großes Talent, er hatte aber auch mehrfach Ärger mit der Polizei. 2016 wurde ihm vorgeworfen, eine schwangere Ex-Freundin verprügelt zu haben.